Путин признал, что своей агрессивностью поднимает рейтинг Порошенко — Деловая столица

Президент РФ Владимир Путин объявил захват украинских моряков возле Керченского пролива «провокацией украинских властей»

Владимир Путин объявил захват украинских моряков возле Керченского пролива «провокацией украинских властей».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сегодняшней большой пресс-конференции, информирует «ДС».

Журналист российских «Известий» задал вопрос о захвате украинских моряков возле Керченского пролива, назвав агрессивные действия России «провокацией» и поинтересовавшись, удалась ли эта «провокация».

«Констатируем, что это была провокация. Это правильно. Мне кажется, что провокации всегда плохи. Провокации рассчитаны на обострение ситуации», — ответил на это Путин.

При этом российский лидер привязал захват украинских моряков к предстоящим в Украине выборам.

«Зачем это нужно нашим украинским партнерам? Понятно, что выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг. Во вред интересам своего народа и государств. У Тимошенко рейтинг больше. А остальные, Зеленский, Бойко, Порошенко наравне», — рассуждал Путин, добавив, что после агрессивных действий России рейтинг Порошенко вырос.

Также российских лидер обвинил власти Украины, что моряков якобы «послали на смерть».

«Их послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но слава богу этого не случилось», — сказал он.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года. 3 декабря всем 24 украинским военнопленным было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).

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