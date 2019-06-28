Путин пригласил Трампа отпраздновать юбилей Великой Победы

Фото: kremlin.ru

На повестке дня саммита в Осаке — традиционные вопросы. Глобальная экономика, международная торговля, инвестиции, цифровизация. «Состоялась дискуссия об актуальных направлениях инновационной деятельности, последних тенденциях в развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Итогом первого дня стало принятие декларации по цифровой экономике. Лидеры G20, а также Испании, Чили, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Вьетнама «разделяют мнение, что цифровизация меняет каждый аспект экономики и общества, и данные являются важным источником экономического роста, и их эффективное использование должно способствовать комфортному существованию во всех странах».

ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА

Впрочем, помимо общей повестки, у каждого из участников саммита была и своя программа переговоров. Владимир Путин — не исключение. В Осаке прошла долгожданная встреча российского и американского президентов.

— У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными, — задал многообещающий тон переговорам Дональд Трамп.

Владимир Путин любезность поддержал:

— Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены. Мы давно не виделись, со времен встречи в Хельсинки (она прошла 16 июля 2018 года — Ред.). Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, так что спасибо обеим сторонам.



Фото: kremlin.ru

Дальше президенты продолжили беседу без прессы. Общались почти полтора часа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал атмосферу переговоров и настрой у лидеров «очень хорошими» — они готовы обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков чуть позже рассказал, о чем говорили первые лица РФ и США.

Так, Владимир Путин пригласил Трампа на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

— Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, — отметил Песков и уточнил, что письмо направят в Вашингтон в ближайшие дни.

Говорили президенты и об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который «никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран». Путин и Трамп договорились посмотреть, что этому мешает. Обсудили также Сирию, Турцию и процесс разоружения и «вопросы стратегической стабильности». Зашла речь и о взаимоотношениях с Китаем.

ВИНО ИЛИ ЧАЙ?

На торжественном приеме от имени хозяина саммита, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, все лидеры G20 продолжили неформальное общение. Владимир Путин много общался со своими соседями по столу — Абэ, президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также с сидящими напротив президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Беседа была оживленной и непринужденной, судя по всплескам смеха — за столом много шутили, поднимали бокалы и «чокались». Любопытное наблюдение — Владимир Путин и Дональд Трамп предпочли разные напитки. Американский лидер решил побаловать себя красным вином, а Путин держал в руке керамическую кружку с крышкой. На публике он с этим предметом посуды уже не в первый раз — раньше Путин приносил такую кружку на большую пресс-конференцию, сказал тогда журналистам, что в ней чай, а крышка нужна, чтобы напиток дольше оставался горячим.

ПЯТЬ СТРАН

«БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе»

Перед началом саммита прошла встреча глав государств и правительств пятерки — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Во встрече в формате «пятерки» приняли участие Президент Бразилии Жаир Болсонаро, глава Российского государства Владимир Путин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.

— Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить. Симптоматично, что международная торговля перестаёт быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров. Налицо слабые показатели деловой активности, увеличение мирового долга, высокая волатильность на финансовых, валютных и сырьевых рынках. В этих условиях, как представляется, государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интересов всех стран, — сказал Владимир Путин.

По его мнению, сейчас самая важная задача — реформировать Всемирную торговую организацию. Любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль Путин считает «контрпродуктивными». Электронная коммерция, финансовые интернет-операции, зафиксировать понятные, недвусмысленные нормы взаимодействия в области инвестиций, предоставления услуг, развития инфраструктуры — в этих новых сферах необходимо сотрудничать.

— Требуется сформировать ясные, понятные правила работы транснациональных корпораций, которые не допускали бы монополизацию рынков и гарантировали свободный доступ к технологиям, — убежден российский лидер. — БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ и усиления влияния в фонде государств с формирующимися экономиками и развивающихся стран.





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