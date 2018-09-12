Путин предложил Абэ мирный договор без Курил

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года.

Любопытно, что российский президент предложил подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. Тем не менее, по мнению Владимира Путина, как союзникам России и Японии будет намного легче решать те спорные вопросы, что накопились у них за последние 70 лет.

Отметим, что первым с предложением несколько изменить подход к переговорам по заключению мира предложил сам Синдзо Абэ. Внезапно, в одночасье, президент России согласился. По словам Путина, идея эта посетила его в одно мгновение. «На основе мирного договора, как друзья», решать проблемы легче, считает Владимир Путин.

Напомним, что основным камнем преткновения меж Российской Федерацией и Японией являются территориальные претензии последней на Курильские острова. В Стране восходящего солнца, кстати, называют их своими «северными территориями». Курилы вошли в состав СССР по окончанию Второй мировой войны, когда Япония, главный союзник фашистской Германии, была повержена. Несмотря на то, что с тех самых пор утекло немало воды, между Россией, как правопреемницей Советского Союза, и Японией до сих пор не был подписан мирный договор.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что японское правительство осталось недовольно тем, что на Курильских островах Россией праздновалось окончание Второй мировой войны.

Фото: kremlin. ru

Читайте также:

Россия и Япония завершили курильский пинг-понг?



Не нужен мир? Япония хочет забрать Курилы у России

Источник