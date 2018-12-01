Путин предлагает реформировать ВТО — ANNA-NEWS

На саммите стран «Большой Двадцатки», на второе рабочем заседании, посвященном рискам и текущему положению мировой экономики рoроссийский лидер Владимир Путин высказался за реформу Всемирной Торговой Организации (ВТО).

По его убеждению, реалии мировой торговли изменились, появились новые сферы торговли, в которых старые нормы регуляции недостаточно эффективны, например в электронной торговле и инвестициях. Также действующая система не справляется с урегулированием торговых споров.

«Путин высказался о том, что необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему, укреплять единые правила игры в этой сфере», — сообщила представитель президента в G20 Светлана Лукаш.

Для модернизации работы ВТО и выработки новых подходов Путин предлагает использовать площадку G20.

«Владимир Владимирович предложил использовать площадку «Группы двадцати» для того, чтобы начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда «двадцатка» встретится в следующий раз в Японии, возможно, выступить с какими-то совместными предложениями в этой сфере», — цитирует Лукаш ТАСС.

Российский президент отметил необходимость общими усилиями стран поддержать международную систему торговли, а также сохранить за ВТО функцию по урегулированию торговых разногласий и споров.

Владимир Путин не одинок в стремлении реформировать ВТО.

«Эту позицию полностью поддержали европейцы, а также другие выступающие», — цитирует главу Минэкономики Максима Орешкина «РИА Новости».

Кроме того, ещё в июне на саммите стран «Большой Семерки» участники выступили против протекционизма в международной торговле и также высказались за реформу ВТО.

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