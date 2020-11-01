Путин пообещал снять санкции с трех предприятий

Владимир Путин 2 недели назад пообещал снять санкции с 3 украинских предприятий. Заявление прозвучало во время встречи российского президента с главой партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. И в этой новости нет ничего хорошего для Украины.

Потому что взаимные санкции Киева и Москвы только выглядят как экономика. На самом же деле это всегда была история про политику. Санкционные ограничения последние 5 лет выталкивали Украину из российской зоны влияния. И как только в Кремле поймут последствия своих действий – мы увидим аттракцион невиданной щедрости. Об етом – в блоге «Грани правды» на 24 канале.

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Лучший способ наказать своенравную соседку

После начала войны Москва полагала, что санкции – это лучший способ наказать своенравную соседку. В Кремле считали, что лишают Украину ресурсов. Увеличивают безработицу. Продуцируют недовольство. Но при этом взаимные санкции уничтожали то пространство общего, что привязывало Украину к России куда сильнее любых политических заявлений.

Российский рынок всегда был оружием в руках Москвы. Доступ на него выдавался в обмен на политические уступки. А любое стремление соседних стран к независимости влекло за собой торговые запреты и шантаж.



Владимир Зеленский и Владимир Путин / Коллаж «Украинской правды»

Газовые войны, санитарные придирки к украинским сырам, переговоры на высшем уровне об условиях поставок товаров – все это совсем недавно было содержимым украинским новостных лент. Мы начали забывать об этом лишь в конце 2015 года, когда Кремль решил закрыть свой рынок для Украины.

Возможности России для маневра

Чем больше страна зависит от России – тем меньше возможность для ее маневра. Мы видим это на примере Беларуси, вся стабильность которой зависит от лояльности Москвы.

Александр Лукашенко настолько плотно вплел национальную экономику в российскую систему, что теперь лидеры уличного протеста даже не решаются говорить вслух о статусе оккупированного украинского Крыма. Потому что Москве под силу в одночасье превратить беларусскую стабильность в руины.

Взаимное переплетение постсоветских экономик делало всех соседей Москвы заложниками ситуации. Любой кризис в России оборачивался сокращением рабочих мест и падением спроса на импортные товары.

В результате, каждая соседняя страна была обречена зависеть от российской коньюнктуры. Эффект домино приводил к рикошету, который ощущали на себе все. Исключением 5 лет назад стала Украина. И даже не по своей воле, ее начал выталкивать из этого пула взаимозависимых стран сам Кремль.

Альтернативная тактика Москвы

Причем, если бы не Россия – вряд ли бы украинские элиты самостоятельно решились бы менять структуру и географию товарооборота. Инерция довоенного существования была слишком уж велика.



Владимир Путин / Фото Associated Press

Вполне возможно, что даже после аннексии Крыма мы бы наблюдали за тем, как главным рынком сбыта для украинских товаров остается экономика страны-агрессора. А переговоры, компромиссы и договоренности сопровождали бы этот процесс – сшивая политическими швами те раны, которые нанесло вторжение в Крым и на Донбасс.

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Но Москва сама избрала альтернативную тактику. И начала выталкивать украинские элиты из зоны комфорта. Они вынуждены были меняться, чтобы не потерять всё.

Трансформация украинской экономики

И, в результате, украинская экономика со скрежетом начала трансфорироваться – по мере того, как Кремль рубил канаты, привязывавшие украинский рынок к российскому. А вслед за этим многие украинские бизнес-кланы, заинтересованные прежде в российском рынке, вынуждены были менять географию своих интересов и вглядываться в запад.

Политика – самое концентрированное выражение экономики. Москва приручала бывшие советские республики не ценностями, а деньгами. Из этих денег выростал весь тот голем политической коррупции, который заставлял соседей десятилетиями идти в фарватере бывшей метрополии.

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Кремль сам вытолкнул Украину из этого порочного круга – и обрек на все те реформы, которые Киев вынужден был проводить под давлением запада. Да, многие из этих перемен оказались половинчатыми, но если бы не стремление Москвы наказать Киев – даже этих скромных трансформаций могло бы не случиться.

Показательное миролюбие Кремля

Вполне возможно, что нынешнее показательное миролюбие Кремля было всего лишь предвыборным пасом для Виктора Медведчука. Чтобы показать его избирателям, кто в Украине может договориться с российским руководством. И будет очень неплохо, если этим все и ограничится.

До тех пор, пока Москва продолжает наказывать Киев – в Украины нет иного варианта, кроме как идти на запад. А любое появление альтернативы создаст для украинских элит пространство слишком уж больших искушений.

Порой близорукая мстительность способна творить чудеса.

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