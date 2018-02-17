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Путин пообещал новую эру отношений и напал на Грузию и Украину, к агрессору не может быть поблажек, – Моравецкий

Политика17 Фев 2018
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  • Путин пообещал новую эру отношений и напал на Грузию и Украину, к агрессору не может быть поблажек, – Моравецкий  112.ua

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