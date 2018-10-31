Путин подписал новую концепцию миграционной политики

13:5531.10.2018

(обновлено: 14:48 31.10.2018)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Россия хочет, чтобы молодые соотечественники не теряли корней, заявил Путин»Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастает русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма, например на Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют.

«Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается», — продолжил Путин, отметив, что это сказывается на жизнях граждан.

В Россию чаще всего переезжают соотечественники из СНГ, Германии и ИзраиляВ таких условиях Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, подчеркнул глава государства.

«Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище», — заявил он.

Одним из наиболее востребованных направлений российский лидер назвал работу с молодежью.

«Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, если можно так сказать, не ограничивали связи с родиной. <…> Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью», — сказал президент.

В Госдуме предложили внести изменения в миграционную политикуПутин напомнил, что по программе добровольного переселения соотечественников за 12 лет в Россию переехало около 800 тысяч человек, а в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет.

«Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса», — сказал он.

Глава государства отметил, что проблем в этой области еще много, но за последнее время многие бюрократические преграды сняты. «Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике», — заключил Путин.





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