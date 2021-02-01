Путин ответил критикам Ельцина словами «задним числом все умны» :: Политика :: РБК

Глава государства приехал в понедельник на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы к могиле первого президента России. Он сказал, что люди должны помнить о всей ответственности, которую взял на себя Ельцин в 90-е годы

Владимир Путин во время возложения цветов к могиле Бориса Ельцина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл на Новодевичье кладбище в Москве и возложил цветы на могилу бывшего главы государства Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 90 лет, передает телеканал «Россия 24».

Путин напомнил, что Ельцин возглавил Россию в один из наиболее сложных моментов ее истории. «Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность за то, что делал сам и за судьбу страны», — сказал президент.

По словам главы государства, люди могут критиковать Ельцина за какие-то решения и шаги или же их отсутствие. «Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация <…>. Конечно, страна должна помнить о таких людях. И я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду», — сказал он.

В свою очередь, спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс написал в Facebook, что «что даже в этот юбилей мы снова услышим с одной стороны — «развал страны, предательство интересов России, семья», а с другой «нечестные выборы, залоговые аукционы, преемник».

Он заявил, что этот спор объясним, но предложил «сменить оптику» и посмотреть, с чего Ельцин начал и чем завершил. Так, в 1991 году, по мнению Чубайса, была разрушенная система государственной власти, Конституция не работала, экономика падала, а магазины были пустыми. «1999 — государство с собственной конституцией, реальное разделение властей и свобода СМИ, растущая экономика, конвертируемый рубль, полные прилавки», — пишет Чубайс.

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