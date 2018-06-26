Путин отстранил украинского предателя от командования Черноморским флотом России

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил нового командующего Черноморским флотом

Новым командующим ЧФ РФ стал вице-адмирал Александр Моисеев, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«Адмирал Александр Витко, ранее командовавший российским флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-Морского Флота», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как сообщала «ДС», 30 мая 2016 г. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что военная прокуратура получила разрешение на заочное осуждение командующего Черноморского флота РФ Александра Витко.

Официальное подозрение Александру Викто было вручено 18 апреля по месту его пребывания в Севастополе курьерской службы международной доставки DIMEX.

Позднее Печерский суд дал разрешение на задержание Витко.

Витко подозревается в том, что в период с 20 февраля 2014 по 21 марта 2014 умышленно совершил преступные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; подстрекал к совершению государственной измены; организовал совершение действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение; спланировал, подготовил и принял непосредственное участие в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 437 УК Украины).

Кроме того, Витко инкриминируют обеспечение военной оккупации Крыма; блокирование воинских частей ВС Украины, транспортных коммуникаций, захват зданий и сооружений органов государственной власти Украины. Все эти действия привели к потере объектов государственной собственности на 1 трлн 80 млрд 352 млн гривен.

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