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Путин оценил уровень сотрудничества России и Китая — РТ на русском

E-commerce 26 Апр 2019
Путин оценил уровень сотрудничества России и Китая — РТ на русском
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08:00

Российско-китайское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5% и составил рекордные $108 млрд.

В январе стало известно, что товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд.

Как отметил посол КНР в России Ли Хуэй, Москва и Пекин должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд.

Он добавил, что новыми факторами роста станут сельское хозяйство и трансграничная электронная коммерция.

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