Путин оценил плюсы от «заставивших включить мозги» западных санкций — РБК

От санкций страдают и те, против кого их вводят, и те, кто разрабатывает ограничения, однако российская экономика к ним адаптировалась, заявил президент России. Оказалось, что у санкций есть и плюсы, добавил он

Владимир Путин

(Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Президент России Владимир Путин считает, что у санкционной политики, которую ведут страны Запада, есть как минусы, так и некоторые плюсы. Такое заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

«Санкции всем наносят ущерб. Наша экономика адаптировалась к этим ограничениям. Но есть и плюсы от этих санкционных дел. В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги», — заявил президент. — И, кстати, многие западные эксперты это тоже признают».

Результатом санкционной политики стал рост в ключевых отраслях, указал Путин: «У нас доля отечественного транспортного машиностроения составила 98%. В автомобилестроении — 85%. По некоторым другим ключевым направлениям тоже порядка 80%».

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Путин сообщил, что в 2018 году на импортозамещение Россия потратила 600 млрд руб., из них 125–128 млрд руб. — из федерального бюджета.

Негативным результатом санкций стало повышение цен на внутреннем рынке, в том числе на продукты, констатировал президент. «И только сейчас цены стабилизировались. Но сельское хозяйство сделало невероятный рывок, который трудно себе и представить было: объемы продаж на внешний рынок увеличились в 16 раз, просто невероятно», — указал он.

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Россия в любом случае выступает за то, чтобы мировая экономика развивалась естественным образом, «без шоков и нелегитимных действий», так как санкционная политика наносит ущерб всем сторонам, подчеркнул Путин. Например, потери европейской экономики составили €500 млрд, привел пример президент.

Санкции влияют на мировую торговлю и экономику, а их воздействие на экономику отдельной страны сложно оценить. «Я уже упоминал в начале нашей встречи, что после мирового кризиса 2008–2009 годов ВВП России упал на 7,8%, хотя никаких санкций не было. После введения санкций падение составило 2,5%», — напомнил Путин.

После этого он предложил посмотреть, как оценивают эффект от санкций страны, которые их вводят. В частности, Минфин США считает, что в этом падении на 2,5% доля санкций составила одну треть, а все остальное — эффект от падения цен на нефть, указал Путин. «Я-то думаю, что и одной трети там нет, какая-то совсем небольшая доля», — резюмировал он.

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