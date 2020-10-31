Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Сергея Ченчика :: Политика :: РБК

За десять дней до этого, 21 октября, по делу о мошенничестве был задержан бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко

Сергей Ченчик

(Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерал-полковника Сергея Ченчика, начальника главного штаба Росгвардии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно Ченчик занимал пост первого заместителя директора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии России.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее, 24 октября, о предстоящей отставке Ченчика со ссылкой на источники сообщали «Коммерсантъ» и ТАСС. «Коммерсантъ» писал, что проект президентского указа об отставке уже готов и об отстранении от должности будет объявлено в ближайшее время. По данным издания, в подготовке документа участвовал глава Росгвардии Виктор Золотов.

СМИ сообщили об отставке первого замглавы Росгвардии Ченчика

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