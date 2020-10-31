Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Сергея Ченчика :: Политика :: РБК

За десять дней до этого, 21 октября, по делу о мошенничестве был задержан бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко
Сергей Ченчик
(Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерал-полковника Сергея Ченчика, начальника главного штаба Росгвардии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Одновременно Ченчик занимал пост первого заместителя директора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии России.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Ранее, 24 октября, о предстоящей отставке Ченчика со ссылкой на источники сообщали «Коммерсантъ» и ТАСС. «Коммерсантъ» писал, что проект президентского указа об отставке уже готов и об отстранении от должности будет объявлено в ближайшее время. По данным издания, в подготовке документа участвовал глава Росгвардии Виктор Золотов.
СМИ сообщили об отставке первого замглавы Росгвардии Ченчика