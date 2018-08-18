Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии (ФОТО)

Президент России Владимир Путин прилетел в Грац и прибыл на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «ДС» со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, журналисты уточнчили, что Путин прибыл на церемонию с опозданием.

Напомним, в Граце он пробудет около двух часов, затем отправится на переговоры с Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вместе с ансамблем донских казаков.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник