Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии (ФОТО)

Президент России Владимир Путин прилетел в Грац и прибыл на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «ДС» со ссылкой на РИА Новости.
Отметим, журналисты уточнчили, что Путин прибыл на церемонию с опозданием.
Напомним, в Граце он пробудет около двух часов, затем отправится на переговоры с Меркель.
Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вместе с ансамблем донских казаков.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство