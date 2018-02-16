Путин объявил войну миру еще в 2007 году, — Порошенко

Президент россии Владимир Путин объявил войну всему миру еще в 2007 году в своей «мюнхенской речи»

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «ДС».

«Мир не воспринял всерьез сказанное Путиным в Мюнхене в 2007 году, когда российский президент объявил, что идет войной против цивилизованного мира. Агрессия России против Украины 2014 года стала одной из самых циничных атак Кремля на демократический мир», — напомнил

Он отметил, что у России много союзников в мире в лице ультраправых и ультралевых партий.

Порошенко подчеркнул, что Россия «не признает ни границ, ни моральных принципов», везде нарушает права и свободы людей, а также «несет фальшивые новости и дезориентирует наши общества».

Президент отметил, что целью России является не только ослабление Украины, но и удовлетворение амбиций относительно распада Советского Союза.

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