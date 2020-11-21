Путин об усилиях России по борьбе с последствиями пандемии — РТ на русском

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите «Большой двадцатки», который прошёл в режиме видеоконференции. Российский лидер подчеркнул важность G20 в вопросе преодоления негативных последствий пандемии коронавируса и назвал основные риски, с которыми может столкнуться мировая экономика. Кроме того, Путин заявил, что Россия поддерживает решение саммита, направленное на то, чтобы сделать вакцины от COVID-19 доступными для всех, и сообщил о готовности предоставить российские препараты нуждающимся странам. RT публикует полный текст выступления Путина на встрече глав делегаций стран — участниц G20.

Уважаемые коллеги!

Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времён Великой депрессии, наверное, ещё не знал.

Серьёзно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов.

Также по теме



«Десятки стран выразили желание наладить кооперацию»: Путин заявил об интересе к российским вакцинам от COVID-19 в мире



Владимир Путин заявил, что десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российских вакцин от коронавируса….

И главным риском, конечно, остаётся вероятность… Несмотря на позитивные некоторые сигналы, всё-таки главным риском остаётся массовая долгосрочная так называемая застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить.

Россия высоко оценивает усилия Саудовской Аравии в качестве председателя «группы двадцати». В сложившейся ситуации текущая повестка форума была перефокусирована на восстановление мировой экономики, защиту здоровья и благополучия людей.

Опираясь на опыт борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008—2009 годов, «двадцатка» запустила целый ряд многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией, и по восстановлению деловой активности, в том числе по линии ключевых институтов глобального управления: это Организация Объединённых Наций, Всемирная организация здравоохранения, МВФ, Всемирный банк и другие.

Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере $12 трлн. Сейчас президент США говорил об усилиях Соединённых Штатов: действительно, это большой очень вклад в восстановление экономики США, а значит, и в восстановление мировой экономики.

Мы все вместе способствовали экстренной мобилизации $21 млрд на первоочередные медицинские нужды, дали старт международной кооперации в разработке, производстве и распределении вакцин.

Россия, как и другие государства, также пошла на беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключевую, базовую ценность — жизнь и здоровье людей.

Для обеспечения устойчивости национальной экономики и сохранения социальной стабильности правительством России совместно с Банком России реализуется комплексный план помощи населению, малым и средним предприятиям, отраслям, оказавшимся в зоне риска. Оказана поддержка банковскому сектору, региональным бюджетам, выделены кредиты бизнесу, увеличены госинвестиции. Общий объём антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5% ВВП.

Своевременное принятие этих целевых мер помогло России, как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжёлый период без необратимых потерь. Профинансировать упомянутые меры позволило и привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке, и наши накопленные резервы.

Также по теме



«Нужно наращивать производство»: Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19



В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил Владимир Путин. Глава государства призвал…

Вместе с тем мы понимаем, что у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет. Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растёт практически с каждым днём. Большой риск несёт девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах.

Значимую помощь развивающимся странам оказали МВФ и Всемирный банк. В апреле по их предложению «двадцатка» приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты. Это, безусловно, весьма востребованная инициатива, однако она распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам, затрагивает менее 4% от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в текущем году.

Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства.

Предстоит заняться и решением острых проблем, накопившихся в международной торговле. В частности, необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок. Вчера только об этом говорили и на другой международной площадке — АТЭС.

На повестке дня также адаптация многосторонних универсальных торговых правил к электронной коммерции (здесь ещё очень многое нужно сделать) и другим новым экономическим реалиям.

В целом в рамках «двадцатки» следует продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами. Без стабильной и эффективной многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно, а альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет.

Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием.

И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины. Это первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник V» на платформе аденовирусных векторов человека. Готова и вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» Новосибирского научного центра. На подходе третья российская вакцина.

Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель — сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой. Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это.

Подчеркну: необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права. Именно в таком подходе к решению глобальных проблем мы видим основную задачу и ответственность «группы двадцати» как главного форума ведущих экономик мира.

Уважаемые коллеги, я хочу ещё раз поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия — Саудовскую Аравию. И благодарю вас за внимание. Спасибо.





Источник