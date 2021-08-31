«Путин нас стравливает» — польский философ: EADaily

Владимир Путин с помощью мигрантов стравливает поляков друг с другом. Такое мнение высказал известный в Польше философ Ян Галарович.

В авторской колонке на портале Niezalezna.pl Галарович пишет, что российский президент Владимир Путин, «использующий Лукашенко», спровоцировал новый миграционный кризис в Европе, чтобы создать в Польше внутригражданский конфликт:

«В первую очередь, это проверка ЕС и властей Польши, а также сознательности оппозиции и польского общества. Первые результаты дают ему повод потирать руки: оказывается, он пользуется значительной поддержкой со стороны оппозиции и антиписовской (от „ПиС“ — правящая в Польше партия „Право и справедливость“. — EADaily) части общества. Вторая его цель — ещё больше стравить жителей нашей страны. Первые исследования показывают, что в какой-то мере он достиг этой цели. И в ближайшие недели этот процесс обязательно усилится».

Ян Галарович задаёт риторический вопрос:

«Можем ли мы, опираясь на Смоленск, политические убеждения, Covid-19, а теперь ещё и на отношение к мигрантам, противостоять угрозам, которые подстерегают нашу Родину?»

EADaily дополняет, что сегодня, 31 августа, правительство Польши приняло решение ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за бесконтрольного наплыва ближневосточных мигрантов. Так, с начала августа 2021 года в Подляском воеводстве было задержано более 900 человек, пытавшихся нелегально перейти белорусско-польскую границу. Любопытно, что десятки беженцев на допросах заявляют польским пограничникам, что, пересекая польско-белорусскую границу, они думали, что это граница с… Германией.