Путин: Нам нужна экономика с темпами роста выше мировой

Москва, 1 марта. Глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что России нужна экономика с темпами роста выше мировой.
Именно наращивание потенциала экономики страны является главным источником финансирования, считает президент.
«Нам нужна экономика с темпами выше мировой», — сказал Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что это «не благое пожелание, а базовой условие, это ключевой ориентир для нового правительства».
«5 причин проголосовать»
Автор:
Ирина Селезнева
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