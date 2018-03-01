Путин: Нам нужна экономика с темпами роста выше мировой

Москва, 1 марта. Глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что России нужна экономика с темпами роста выше мировой.

Именно наращивание потенциала экономики страны является главным источником финансирования, считает президент.

«Нам нужна экономика с темпами выше мировой», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что это «не благое пожелание, а базовой условие, это ключевой ориентир для нового правительства».

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Автор:

Ирина Селезнева

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