Путин накинул удавку на шею Беларуси

Фото: ТАСС

Российской помощи хватить только для минимального выживания белорусской экономики.

На минувшей неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения переговоров в Москве объявили, что им, наконец, удалось согласовать пакет из 28 дорожных карт по углублению интеграции. Их подпишут на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября.

При этом Путин рассказал о помощи Беларуси. Цена на газ на следующий год останется на прежнем уровне в $128,5 за тысячу кубометров. Кроме того, до конца следующего года Беларуси выделят кредитов на $630-640 млн.

Вскоре на сайте правительства России было опубликовано краткое тематическое резюме «союзных программ», которые согласовали Путин и Лукашенко. Финальных текстов пока нет.

UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают заявления властей Беларуси и России.

«Российской помощи хватить только для минимального выживания белорусской экономики»

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF отметил, что статус-кво пока сохраняется.

Фото: svaboda.org

«Уже много раз были заявления о подписании дорожных карт, что все согласовано, но затем мероприятие переносилось. Пока мы видим повторение риторики. Не решен вопрос белорусской стороны о компенсации за налоговый маневр. Кредиты выделяют совсем не те, на которые надеялась Беларусь. И что самое главное, мы не знаем о полном содержании достигнутых соглашений», – сказал Егоров.

А значит неизвестно, «насколько это содержание ограничивает суверенитет Беларуси».

«Но по-прежнему тенденция опасная, по-прежнему существует риск, что в результате этих договоренностей Беларусь если не откажется от значимых кусков своего суверенитета, то эти союзные программы станут удавкой для нашей страны», – считает Егоров.

Как эксперт оценивает уровень экономической помощи Беларуси, заявленный Путиным?

«Этой помощи может быть достаточно для минимального выживания белорусской экономики, но это никак не обеспечивает потребности в выходе из кризиса и развития. Пока в белорусской экономике все относительно хорошо только за счет того, что мировая экономика только выходит из коронакризиса», – отметил Егоров.

Впервые за несколько встреч Лукашенко и Путин вышли после переговоров к журналистам, заявили о достигнутых договоренностях, хотя дорожные карты все еще не подписаны. Почему они так поступили?

«Переговоры так затянулись, что нужно было уже выступить с символическим отчетом. И нужно было сделать из этого значимое мероприятие в связи с политической конъюнктурой в России: тема интеграционных карт там разыгрывается перед выборами в Госдуму. Хотя очевидно, что Лукашенко и Путин ничего нового не сказали», – полагает Егоров.

«Миграционный кризис создает потенциальные риски для России»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что выводы о достигнутых договоренностях делать рано.

Фото: euroradio.pl

«Что касается того, что Путин не поднимал тему о конституционной реформе в Беларуси: возможно, Россия взяла паузу по этому вопросу и пока будет меньше давить на официальный Минск», – сказал Казакевич.

В конституционной комиссии заявляли, что проект нового основного закона страны передадут Лукашенко до 1 сентября. Почему об этом больше ничего не слышно?

«Надо смотреть как это было заявлено: проект передается Лукашенко, а дальше он его читает, делает пометки и уже после этого согласования проект будет вынесен на «всенародное» обсуждение. Поэтому я не говорил бы о срывах сроков», – отметил Казакевич.

Путин рассказал, что европейские лидеры просили его повлиять на белорусские власти в связи с миграционным кризисом, но он делать это отказался. Выгодна ли России эта ситуация на границах Беларуси со странами Евросоюза?

«Думаю, нет. Она создает дополнительное напряжение в регионе, а также потенциальные риски для России: в числе нелегальных мигрантов могут оказаться люди, которые решат пойти из Беларуси не в Европу, а в Россию, а среди них могут быть и террористы», – считает Казакевич.

По его мнению, Москве миграционный кризис нечего не дает.

«Отношения белорусских властей с Западом и так были плохими без кризиса с нелегальными мигрантами. А на эскалацию отношений с Западом Россия не готова, если судить по динамике последнего полугода», – сказал Казакевич.

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