Путин наградил госорденами избитых Мамаевым и Кокориным чиновников

Более 50 россиян получили государственные награды от Владимира Путина. Среди награжденных оказалась чиновники, пострадавшие в конфликте с футболистами Мамаевым и Кокориным: глава департамента Минпромторга Дениса Пака получил орден «За заслуги перед отечеством» II степени; гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина — орден Александра Невского за «большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа».

Копию указа приезидента от 11 октября можно посмотреть на портале правовой информации.

Правительство в сентябре 2013 г. выбрало «НАМИ» единственным исполнителем госзаказа на выполнение «пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающего создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». Речь идет о разработке автомобилей под брендом Aurus (ранее проект был известен под названием «Кортеж»).

Для реализации проекта из федерального бюджета было выделено более 12 млрд руб. Автомобили под брендом Aurus будут выпускаться в трех версиях: лимузин, седан и минивэн. Они будут иметь такие же названия, как и у кремлевских башен («Сенат», «Арсенал» и «Комендант»).

Президентский лимузин Aurus впервые можно было увидеть в мае 2018 г. Автомобиль был задействован во время церемонии инаугурации президента. Цена автомобиля будет объявлена в январе 2019 г. Купить Aurus можно будет в дилерских центрах «Панавто» и «Авилон».

Телеграм-каналы RIA_Kremlinpool и «Номенклатура» прокомментировали сложившуюся ситуацию: «Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников Пака и Гайсина. Очень плохой знак для футболистов», — пишет автор канала «Номенклатура». «Смеем предположить, что если бы Пак и Гайсин получили награды за Мамаева и Кокорина, то это был бы орден Мужества. Значит, Путину все же понравился новый лимузин «Кортеж», которым занимались чиновники».

Фото: facebook.com/ Denis Pak

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