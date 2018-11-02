Путин купил «золотую страховку» для Кремля

В третьем квартале 2018 года мировые Центробанки приобрели рекордное за четыре года количество золота. Крупнейшим покупателем стал Банк России — 92,2 тонны. Об этом сообщается в докладе Всемирного золотого совета (WGC).

По данным WGC, на сегодня в распоряжении www.gold.org/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3−2018/central-banks ЦБ России — более двух тысяч тонн золота, или 17% всех золотовалютных запасов планеты. Их стоимость превышает $ 78 млрд.

Свои запасы золота также пополнили Турция (18,5 тонны), Казахстан (14,4 тонны), Индия и Польша (на 13,7 тонны каждая). Всего Центробанки мира приобрели 148, 4 тонны золота. Это на 22% больше, чем за третий квартал 2017 года.

По версии Bloomberg, Россия вкладывается в золото и избавляется от американских активов, чтобы обезопасить себя в ожидании новых санкций США. Напомним, 17 октября Минфин США опубликовал статистику, из которой видно: РФ сократила вложения в американский госдолг до $ 14 млрд., что является минимумом с 2007 года. Только в период с апреля по май 2018 года объем российских вложений сократился почти втрое. В марте, для сравнения, Россия имела ценных бумаг США на $ 96 млрд.

По мнению Джима Ричардса, редактора издания Strategic Intelligence, Россия сейчас находится в состоянии «финансовой войны», и на этом фоне избавляется от американских долларов и покупает золото, что защищает Москву от санкций и заморозки долларовых активов. Эксперт назвал это «очень мудрым ходом» Владимира Путина.

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Ранее политолог Стив Ханке предлагал России, Ирану и Турции создать «золотой блок»: заменить доллар на золото в качестве резервной валюты и установить фиксированный курс на обмен. По мнению аналитика, это позволило бы «тройке» минимизировать потери от санкций США.

Чисто технически, считал Ханке, Тегерану, Анкаре и Москве следует создать валютный совет, который занимался бы золотом. Подобные институты существовали в 70 странах, и в результате в этих странах сложилась более строгая налоговая дисциплина, цены были стабильнее, а уровни роста выше, писал он в Forbes. Система такова, что валютный совет лишь выпускает деньги, которые свободно конвертируются в резервную валюту по установленному курсу. Резервная валюта — это иностранная валюта или товар, выбранный таковым, благодаря ожидаемой стабильности. В данном случае — золото.

Валютный совет должен сохранять установленный обменный курс и хранить объем резервной валюты (золота), равный 100% денежной массы. Эта система пассивна и работает, как автомат: за всю историю такие системы не давали сбоев, утверждал Стив Ханке.

Так или иначе, золотой запас — это «чрезвычайные» мировые деньги. Они могут использоваться, например, при обвале курса резервных валют, того же доллара. Или в случае распада мировой финансовой системы на ряд валютных блоков — для осуществления торговли между этими блоками. В 1930-е, когда произошел распад мира на отдельные валютные блоки, желтый металл в качестве универсального платежного средства был особенно востребован.

Спасет ли «золотая страховка» Россию?

— В решении ЦБ РФ скупать золото санкционный фактор присутствует, но он не главный, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — От негативных последствий ужесточения санкций нас страхуют все суверенные резервы, включая Фонд национального благосостояния, наполнение которого к концу 2019 года достигнет 7% ВВП. Кроме того, нас страхует ожидаемая статистика погашения российского внешнего долга. В ближайшие два квартала нам предстоят внести минимальные платежи — порядка $ 35−40 млрд.

Скупка золота в такой ситуации выступает в роли дополнительной страховки, но не является чем-то обязательным. Думается, для покупки сейчас просто сложился неплохой рынок.

Цены на золото в последнее время несколько раз дергались вниз в связи с высоким долларом — в американскую валюту активно перекладывались инвесторы из развивающих стран. Золото в результате стало комфортным для приобретения, и не воспользоваться открывающимся рыночным окном возможностей было бы неправильно.

«СП»: — Мы можем использовать это золото как платежный инструмент?

— Золотом Россия может рассчитываться с развивающимися экономиками в случае серьезного кризисного спада. Такой спад возможен, если торговые войны США и Китая будут развиваться по негативному сценарию.

В этом случае глобальная экономика уже в конце 2019 — начале 2020 года начнет погружаться в новый крупный кризис. А возможное ужесточение санкций против РФ и ограничения наших долларовых расчетов дополнительно усугубит ситуацию.

При таком — максимально тяжелом — сценарии лучше иметь золота побольше. Поскольку развеивающиеся экономики в кризис также подпадут под дефицит долларовой ликвидности, и будут тяготеть к расчетам именно в золоте.

Кроме того, золотой запас пригодится, чтобы в течение нескольких лет обеспечивать процесс дедолларизации российской экономики, а также для расчетов во внешней торговле в золотом эквиваленте.

«СП»: — Насколько реален сценарий жесткого глобального кризиса?

— Мировая экономика в любом случае вползает в циклическое замедление. И это может дать эффект рецессии в отдельных точках экономического мира. Из-за торговых войн в рецессию могут попасть даже США. Экономика Китая в этом случае замедлится до отметки 4−5% ВВП в год, что для Поднебесной, на мой взгляд, является критичным.

Возможен кризис и в более ослабленном варианте, чисто из-за логики финансовых рынков. Они сегодня многократно перегреты, и весь октябрь пытались корректироваться вниз. Так, перед последним днем октября американский индекс S&P 500 опустился почти на 8%, что стало для него худшим результатом более чем за восемь лет. Индекс Stoxx Europe 600 упал на заметные 6%, а некоторые азиатские индексы, в том числе японский Nikkei, потеряли 10% и более.

Если события будут развиваться в том же русле, сползание отдельных экономик в рецессию также произойдет, просто эта рецессия будет менее глубокой, чем при реализации всех рисков торговой войны США-КНР.

Напомню, 1 ноября председатель КНР Си Цзиньпин пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого разговора китайский лидер заявил о необходимости найти приемлемое для Пекина и Вашингтона решение торговых противоречий, в связи с чем предложил главе Соединенных Штатов возобновить консультации по урегулированию торговых споров.

Это значит, вариант компромисса не исключен. Но в любом случае, дополнительный запас золота карман России не тянет.

«СП»: — Насколько золото ликвидный актив?

— Вполне ликвидный. Мы сможем реализовать этот актив в случае, если кризис будет «мягким», и если золото начнет дорожать. А на мой взгляд, оно будет неизбежно дорожать по мере ослабления доллара.

— Наращивание золотого запаса при неизменной экономической политике Кремля все же лучше, чем ничего, — считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — В любом случае, резервы необходимо в чем-то хранить. И золото — в условиях вынужденного ухода от доллара — одно из приемлемых решений.

Да, это решение не является идеальным. Биржевая цена на желтый металл меняется, и здесь возможны потери. Но в других вариантах размещения резервов эти риски ничуть не меньше, плюс к ним прибавляются политические риски.

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Другой вопрос — какой должна быть норма резервирования, и не превышена ли она в случае России? Экономисты, напомню, оперируют именно этим понятием — нормой резервирования — применительно как к государствам, так и к крупным компаниям. И по мнению многих экспертов, эта норма в нашем случае заметно превышена.

Мы осуществляем избыточное резервирование. Это относится не к вопросу, в чем хранить резервы, а к тому, каким должно быть соотношение между сбережениями и инвестициями у государства.

В России наблюдается очевидный парадокс. Наши экономические власти постоянно сетуют, что баланс у нас сильно сдвинут в сторону сбережений. Но при этом они ничего не делают, чтобы изменить этот баланс, и лишь усугубляют ситуацию.

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