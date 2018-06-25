Путин и Трамп займутся новым переделом мира

Историческая встреча двух президентов может пройти уже через три недели в Вене. Обсуждать на ней, конечно, будут те вопросы, по которым позиция двух стран все еще близка — например, по мирному урегулированию на Корейском полуострове.

Трамп остался доволен Путиным. И хочет еще

На прошлой неделе заметно активизировались дипломатические контакты России и США, которые до этого пребывали в самой низкой точке за последние годы. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим американским коллегой, бывшим главой ЦРУ Майклом Помпео. По одной из версий, они согласовывали график грядущих контактов двух стран, а после разговора появились слухи, что уже в июле в Сингапуре на саммите АСЕАН может состояться личная встреча Помпео с Лавровым.

Активно готовится визит в Россию и группы американских сенаторов и конгрессменов, персональный состав делегации пока неизвестен. Но, возможно, в нее войдет представитель влиятельного клана Джон Кеннеди (республиканец, представляет Луизиану). Он уже заявил, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным. Российская сторона надеется и на ответный визит наших парламентариев в США.

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Готовится визит в Россию и советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Это «ястреб», известный своей крайне агрессивной позицией по отношению к России. Тем не менее, в Москву он едет налаживать контакты, а точнее — готовит грядущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Где и когда она может состояться, пока ясности нет: по одной из версий, встретятся два президента 15 июля в Вене (якобы эту площадку для переговоров предложил лично австрийский канцлер Себастьян Курц).

Трамп встречался с Путиным уже дважды. Сначала в июле прошлого года на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге: вместо отведенного протоколом получаса два президента общались за закрытыми дверями более двух часов. Потом — в ноябре, на саммите АТЭЭС во Вьетнаме. И главным позитивным итогом их переговоров стало соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии.

Как президенты «поделят» Сирию и КНДР?

Трамп неоднократно высказывал желание встретиться с Путиным снова — сразу после его победы на мартовских выборах. И от грядущей встречи лидеров двух сверхдержав снова ждут в первую очередь именно прорыва в «сирийском» вопросе.

А вот какого именно, «Свободная пресса» узнала у старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Михаила Рощина.

«СП»: — Михаил Юрьевич, на ваш взгляд, реальна ли встреча Трампа и Путина в ближайшее время, на фоне такой жесткой взаимной риторики?

— Я думаю, что встреча нашего президента с Трампом очень реальна. Я думаю, визит Джона Болтона, доверенного человека американского лидера, направлен, как раз, на подготовку этой встречи.

Надеюсь, обоим лидерам удастся обсудить широкий спектр накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Мне представляется, что они постараются сосредоточиться на тех направлениях, где сегодня наиболее реально серьезное продвижение вперед и существует определенное взаимопонимание.

«СП»: — Кажется, таких точек соприкосновения у наших стран не так много осталось…

— На мой взгляд, вполне можно было бы договориться по Сирии. После успехов сирийской армии при нашей плотной поддержке, позиции там американцев и в целом всей западной коалиции становятся все более уязвимыми. В этой связи, думаю, Трамп все больше склоняется к тому, чтобы при выработке определенных взаимоприемлемых условий постепенно, а, возможно, и быстро уйти из Сирии.

«СП»: — Майкл Помпео уже заявил, что поддерживает реализацию российского плана по деэскалации в Сирии. Да и вообще, в отличие от Джона Болтона, он не столь агрессивно настроен по отношению к России.

— Сейчас обе страны подошли к тому моменту, когда можно начать выстраивать отношения на фундаменте вновь возникающего взаимного доверия.

Я думаю, что относительно недавнее назначение госсекретарем Майкла Помпео было выверенным и продуманным шагом Трампа. У обоих политиков есть хорошее взаимопонимание, а это — важный момент, помогающий принимать решения. Помпео полезно работал в период подготовки встречи американского президента с молодым Ким Чен Ыном. Вообще я должен отметить, что само проведение встречи с Кимом стало беспрецедентным успехом Трампа и сильно раздосадовало его противников как в США, так и в целом на Западе.

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Ведь прорыв Трампа в переговорах по разрядке на Корейском полуострове просто не имеет аналогов в послевоенной истории США. У того же Барака Обамы вообще не было ни единой подобной исторически важной встречи!

При этом были довольны из американских союзников, пожалуй, только лидеры Японии и Южной Кореи, так как эта встреча дает и им реальный шанс постепенно урегулировать накопившиеся проблемы во взаимоотношениях с КНДР.

«СП»: — Сирийская оппозиция использовала начало ЧМ-2018, чтобы снова обрушиться с критикой на Москву. Нет у вас ощущения, что это было информационной атакой перед грядущей встречей Путина с Трампом?

— Сирийская оппозиция критикует и будет критиковать нас, но это — критика бессильных, понимающих, что их время проходит, и они все меньше и меньше имеют влияния на происходящее в Сирии.

Кстати, недавний переход одной из крупнейших оппозиционных организаций «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» на сторону Башара аль-Асада — новое доказательство, что его позиции усиливаются. Думаю, последует переход и ряда других оппозиционных отрядов на сторону правительства.

Новости политики: В Кремле прокомментировали информацию о скорой встрече Путина и Трампа

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