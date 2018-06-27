Путин и помощник президента США договорились о месте и дате встречи с Трампом

На встрече президента РФ Владимира Путина с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном достигнута договорённость о времени и месте саммита между лидерами РФ и США.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова, где и когда состоится встреча будет объявлено 28 июня.

По словам Ушакова, для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США.

«Это третья страна», — уточнил он.

Кроме того, помощник главы российского государства рассказал, что встреча Путина с Дональдом Трампом начнётся в середине назначенного дня с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов. При этом упор будет сделан на двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и вопросы разоружения.

В Кремле также не исключают, что по итогам встречи может быть принято некое совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

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Чего ждать от встречи лидеров США и РФ

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Путин встретился с помощником президента США Трампа по национальной безопасности Болтоном. На встрече российский лидер констатировал не самое лучшее состояние российско-американских отношений.

Напомним, накануне появилась информация, что переговоры Трампа и Путина могут состояться в Хельсинки, а не в Вене, как об этом писали зарубежные СМИ.

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