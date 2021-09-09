Путин и Лукашенко возглавили антирейтинг симпатий украинцев

К Канцлеру Германии Ангеле Меркель позитивно относятся 73% украинцев. Самый нелюбимый среди международных политиков — президент России Владимир Путин, к нему негативно относятся 80% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Украинцы также позитивно относятся к президенту США Джо Байдену (64%). Немного более половины опрошенных положительно оценили президента Франции Эмманюэля Макрона (57%) и президента Польши Анджея Дуду (54%).

Соседом Путина по антирейтингу стал Александр Лукашенко, 59% украинцев относятся к нему негативно, а позитивно — 34%.

К Путину негативно относятся большинство украинцев во всех регионах. Больше всего положительных оценок он получил на востоке Украины — 36%, и на юге — 26%. Кроме того, чуть больше половины избирателей ОПЗЖ, 51%, также положительно оценили Путина.

Положительное отношение к Лукашенко превышает отрицательное только на востоке Украины, где позитивный рейтинг составил 55% против 38% соответственно. Среди избирателей политических партий лучше всего к Лукашенко относятся сторонники ОПЗЖ — 69%.

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей территории Украины кроме оккупированных территорий среди населения в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.