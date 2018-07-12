Вы здесь: Главная / Политика / Путин дал маху — снова встретил Нетаньяху

Путин дал маху — снова встретил Нетаньяху

Политика 12 Июл 2018
Путин дал маху — снова встретил Нетаньяху
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Биньямин Нетаньяху зачастил в Москву — только в этом году побывал трижды. Самый памятный визит состоялся 9 мая, когда израильский премьер с георгиевской лентой на лацкане пиджака присутствовал на военном параде в честь 73-й годовщины Победы над фашисткой Германией. Возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а потом поучаствовал в шествии «Бессмертного полка» вместе с российским президентом. За «парадным фасадом» присутствовала и личная встреча лидеров двух государств, на которой обсуждались вопросы интересующие обоих — ситуация на Ближнем Востоке, в первую очередь касающиеся Сирии и Ирана. Итог разговора — Россия «заморозила» поставки сирийской армии зенитных ракетных систем С-300.

Вот и нынешний визит Нетаньяху в Москву, состоявшийся накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, начался с сирийской темы — накануне израильтяне сбили над своей территорией беспилотник этой страны, а затем «в ответку» еще и нанесли ракетные удары. Вероятно, а это значит лишь предположительно, в результате этой операции могли пострадать российские военные советники. Да и сам дрон в небе над Израилем мог иметь, возможно, российскую маркировку. Нетаньяху, который спешно прилетел в Москву, объяснил Путину, что беспилотник был сбит лишь после того, когда израильтяне убедились, что он именно сирийский, а не российский. Путина подобное пояснение вполне удовлетворило, скандала не случилось.

Читайте по теме


Израиль признает Крым российским, но за очень высокую цену
Израиль признает Крым российским, но за очень высокую цену

Нетаньяху, возможно, убедит в выгодности сделки и Трампа

— Надо понимать, что подобное сближение России и Израиля, с участившимися встречами лидеров двух стран, далеко не случайно, — считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — Ни у одной из стран нет надежных союзников на Ближнем Востоке. Москва не может в полной мере рассчитывать на Тегеран, который старается вести свою игру в регионе, Дамаск, получив военную поддержку, тоже начинает показывать строптивость, да и Башар Асад, как утверждается, серьезно болен. Про Анкару вообще умолчим — Эрдоган никогда не спрячет свой ятаган в борьбе за курдские терртории. Тоже самое и у Иерусалима — отношения Израиля и США в последнее время стали уже не такими близкими. Поэтому Нетаньяху нашел партнера в лице Путина.

И в этой «дружбе» Беня переигрывает Владимира, хотя не думаю, что они так панибратски называют друг друга даже при конфиденциальных встречах. У Израиля основная головная боль это не только Палестина, с которой евреи воюют с 14 мая 1948 года, но и иранское присутствие в Сирии, вблизи Голанских высот. И Путин взял некие обязательства по сдерживанию исламистских организаций ХАМАС в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан и «Хезболла» в Ливане. Неслучайно Нетаньяху всякий раз убеждает Путина, в том, что Иран является основным источником агрессии на Ближнем Востоке, которой надо противостоять совместными усилиями. Похоже, что эти уговоры срабатывают — Россия перестала использовать поддерживаемых Тегераном шиитских боевиков при последних операциях сирийской армии в провинциях Дара и Кунейтра. Израилю подобная зона безопасности только на руку.

Нетаньяху и на этот раз приехал к Путину неслучайно — встреча российского и американского президентов, которая состоится в Хельсинки 16 июля, будет посвящена в том числе и Сирии. Вряд ли израильский премьер-министр рассматривался в Кремле как «наставник», скорее как консультант. По крайней мере, после встречи в Москве он сам заявил: «Мы обсудили сирийский вопрос в целом и иранский вопрос в преддверии саммита, но я не думаю, что мне сейчас стоит подробно об этом рассказывать». Возможно, что Нетаньяху дал Путину некие «козыри», которые тот сможет использовать в непростом разговоре с Трампом, например, по совместному противостоянию Ирану при полной поддержке Иерусалимом Москвы по ее присутствию в Сирии. Еще одной темой прошедших переговоров Нетаньяху назвал сохранение с Россией взаимопонимания о свободе действий в Сирии, где израильская авиация регулярно бомбит объекты военного присутствия Ирана и его союзников. В такой ситуации присутствие американских военных, находящихся здесь с сентября 2014 года, практически полностью нивелируется.

Читайте также


Израиль заявляет о своих правах: Крым таки наш
Израиль заявляет о своих правах: Крым таки наш

Звезда Давида еще взойдет на полуострове

А что Трамп, который прекрасно осведомлен о нынешней встрече Путина и Нетаньяху? Вероятнее всего он, помимо тем по Крыму, Украине, НАТО, разоружению и пр., остановится и на иранском вопросе, особенно с учетом новых американских санкций против Тегерана. И здесь политика Трампа и Нетаньяху полностью схожа — оба давят на Путина, чья страна играет сейчас большую роль в Сирии, через которую Иран терроризирует Израиль. И здесь возможна «большая сделка», которыми так славится Трамп, в результате которой Россия в обмен на снятие санкций и признание Крыма, даст обещание поддержать Израиль в противостоянии с Ираном.

Новости по теме: Путин: Отношения России и Израиля развиваются позитивно

Новости политики: Трамп ответил на вопрос, кто для него Путин

Источник

← Календарь выборов Президента-2019 Танки и самолеты-лаборатории. Зачем военным новый полигон на Херсонщине →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top