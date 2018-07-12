Путин дал маху — снова встретил Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху зачастил в Москву — только в этом году побывал трижды. Самый памятный визит состоялся 9 мая, когда израильский премьер с георгиевской лентой на лацкане пиджака присутствовал на военном параде в честь 73-й годовщины Победы над фашисткой Германией. Возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а потом поучаствовал в шествии «Бессмертного полка» вместе с российским президентом. За «парадным фасадом» присутствовала и личная встреча лидеров двух государств, на которой обсуждались вопросы интересующие обоих — ситуация на Ближнем Востоке, в первую очередь касающиеся Сирии и Ирана. Итог разговора — Россия «заморозила» поставки сирийской армии зенитных ракетных систем С-300.

Вот и нынешний визит Нетаньяху в Москву, состоявшийся накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, начался с сирийской темы — накануне израильтяне сбили над своей территорией беспилотник этой страны, а затем «в ответку» еще и нанесли ракетные удары. Вероятно, а это значит лишь предположительно, в результате этой операции могли пострадать российские военные советники. Да и сам дрон в небе над Израилем мог иметь, возможно, российскую маркировку. Нетаньяху, который спешно прилетел в Москву, объяснил Путину, что беспилотник был сбит лишь после того, когда израильтяне убедились, что он именно сирийский, а не российский. Путина подобное пояснение вполне удовлетворило, скандала не случилось.

Читайте по теме





Израиль признает Крым российским, но за очень высокую цену

Нетаньяху, возможно, убедит в выгодности сделки и Трампа

— Надо понимать, что подобное сближение России и Израиля, с участившимися встречами лидеров двух стран, далеко не случайно, — считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — Ни у одной из стран нет надежных союзников на Ближнем Востоке. Москва не может в полной мере рассчитывать на Тегеран, который старается вести свою игру в регионе, Дамаск, получив военную поддержку, тоже начинает показывать строптивость, да и Башар Асад, как утверждается, серьезно болен. Про Анкару вообще умолчим — Эрдоган никогда не спрячет свой ятаган в борьбе за курдские терртории. Тоже самое и у Иерусалима — отношения Израиля и США в последнее время стали уже не такими близкими. Поэтому Нетаньяху нашел партнера в лице Путина.

И в этой «дружбе» Беня переигрывает Владимира, хотя не думаю, что они так панибратски называют друг друга даже при конфиденциальных встречах. У Израиля основная головная боль это не только Палестина, с которой евреи воюют с 14 мая 1948 года, но и иранское присутствие в Сирии, вблизи Голанских высот. И Путин взял некие обязательства по сдерживанию исламистских организаций ХАМАС в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан и «Хезболла» в Ливане. Неслучайно Нетаньяху всякий раз убеждает Путина, в том, что Иран является основным источником агрессии на Ближнем Востоке, которой надо противостоять совместными усилиями. Похоже, что эти уговоры срабатывают — Россия перестала использовать поддерживаемых Тегераном шиитских боевиков при последних операциях сирийской армии в провинциях Дара и Кунейтра. Израилю подобная зона безопасности только на руку.

Нетаньяху и на этот раз приехал к Путину неслучайно — встреча российского и американского президентов, которая состоится в Хельсинки 16 июля, будет посвящена в том числе и Сирии. Вряд ли израильский премьер-министр рассматривался в Кремле как «наставник», скорее как консультант. По крайней мере, после встречи в Москве он сам заявил: «Мы обсудили сирийский вопрос в целом и иранский вопрос в преддверии саммита, но я не думаю, что мне сейчас стоит подробно об этом рассказывать». Возможно, что Нетаньяху дал Путину некие «козыри», которые тот сможет использовать в непростом разговоре с Трампом, например, по совместному противостоянию Ирану при полной поддержке Иерусалимом Москвы по ее присутствию в Сирии. Еще одной темой прошедших переговоров Нетаньяху назвал сохранение с Россией взаимопонимания о свободе действий в Сирии, где израильская авиация регулярно бомбит объекты военного присутствия Ирана и его союзников. В такой ситуации присутствие американских военных, находящихся здесь с сентября 2014 года, практически полностью нивелируется.

Читайте также





Израиль заявляет о своих правах: Крым таки наш

Звезда Давида еще взойдет на полуострове

А что Трамп, который прекрасно осведомлен о нынешней встрече Путина и Нетаньяху? Вероятнее всего он, помимо тем по Крыму, Украине, НАТО, разоружению и пр., остановится и на иранском вопросе, особенно с учетом новых американских санкций против Тегерана. И здесь политика Трампа и Нетаньяху полностью схожа — оба давят на Путина, чья страна играет сейчас большую роль в Сирии, через которую Иран терроризирует Израиль. И здесь возможна «большая сделка», которыми так славится Трамп, в результате которой Россия в обмен на снятие санкций и признание Крыма, даст обещание поддержать Израиль в противостоянии с Ираном.

Новости по теме: Путин: Отношения России и Израиля развиваются позитивно

Новости политики: Трамп ответил на вопрос, кто для него Путин

Источник