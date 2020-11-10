путь Трампа к президентству сохраняется — Новости политики, Новости США — EADaily

Байден планирует свое правление. Трамп решает серьезную юридическую проблему. Такова общая картина «поля битвы» в Соединенных Штатах неделю спустя после дня выборов.

В понедельник Байден и избранный вице-президент Камала Харрис начали планировать борьбу «новых властей» с коронавирусом. «Давайте для начала наденем маски и приступим к работе», — сказал Байден.



«Давайте для начала наденем маски». Источник: Politico

В субботу после сообщений СМИ о победе Байдена президент Трамп, узнавший новость на поле для игры в гольф, при своем отъезде из гольф-клуба в автомобиле показал фотографу сразу двумя руками известный жест, означающий, что все идет преотлично.

Однако после обидного для него уик-энда Трамп в понедельник не появлялся на публике, но зато активно строчил у себя в «Твиттере». Во второй половине дня Трамп написал об увольнении министра обороны Марка Эспера. Ведь военные собираются вывести его под руки из Белого дома. Для подъема у себя оптимизма президент еще написал о предстоящей его победе после пересчета голосов в Джорджии и Висконсине.

Действующий вице-президент Майк Пенс, который в течение нескольких дней после выборов держался в тени, объявил в «Твиттере», что он сказал своей команде: «Все еще не кончено, пока все не кончится… и это НЕ КОНЕЦ!» Правда, при этом сам Пенс запланировал на вторник отправиться на семейный отдых во Флориду. Похоже, что вице-президент Пенис (в версии «Бората-2») махнул на все рукой и полагает, что «конец» все-таки наступил.

Между тем старший советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер в эфире Fox Business заявил, что в избирательном штабе Трампа действительно считают, что все-таки есть путь к тому, чтобы Трамп остался президентом.

Миллер сообщил, что избирательный штаб собирает доказательства предполагаемого мошенничества и он считает, что их достаточно, чтобы изменить исход голосования в Пенсильвании. Он сообщил, что ожидает пересчета голосов в Джорджии и Аризоне, а также судебных исков в Мичигане и Висконсине. «Слова „уступить“, — сказал он, — даже сейчас нет в нашем словаре». Чтобы оплатить судебные издержи, избирательный штаб Трампа пытается собрать десятки миллионов долларов. Но, по другим — «пессимистичным» — источникам, известно, что избирательный штаб Трампа будет оплачивать свой многочисленный персонал только до 30 ноября. Что будет дальше, пока неизвестно. Остаются ли еще на штаб бюджеты — тоже неизвестно.

В избирательном штабе Трампа некоего Дейва Босси назначили ответственным за кампанию пересчета голосов. Но Босси заболел коронавирусом. В результате старший советник избирательной кампании Миллер написал: «В этот момент сам Иисус садится за руль!»

«Иисус» между тем выглядит совсем приземленно. В штабе избирательной кампании Трампа в понедельник политтехнолог Билл Степьен и юрист Джастин Кларк провели совещание с сотрудниками с мест из проблемных штатов, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Кларк посоветовал на совещании не путать «отсутствие движения с отсутствием прогресса». Кампания требует судебных исков во всех критических штатах, за исключением Джорджии, в которой и так по закону намечается пересчет голосов. Некоторые иски уже были отклонены судами, и избирательный штаб Трампа еще не представил доказательств предполагаемого широко распространенного мошенничества, которое могло изменить исход выборов.

Между тем доказательства подходят из СМИ. В понедельник в консервативном издании Breitbart написали о злоупотреблениях в избирательном округе Кларк, штат Невада, со ссылками на утечку информации из неназванных источников. Согласно им, в дни, предшествовавшие голосованию, в округе фабриковались «крестиками» незаконные бюллетени в агитационном автобусе с надписью: «Байден — Харрис». 8 ноября некий информатор, который занимался подсчетом голосов, подробно изложил в рукописной записке «озабоченность по поводу запугивания избирателей и фальсификации выборов в избирательных залах». Голосование в Неваде в округе Кларк шло без подтверждения статуса и личности избирателя.

Глава избирательного управления округа Кларк Джо Глория объявил, что он получил несколько сообщений о фальсификациях на выборах, но они не будут расследоваться до окончания подсчета голосов и официального объявления итогов.

В понедельник юридическая команда президента Дональда Трампа подала иск в федеральный суд Пенсильвании в связи с нарушениями на выборах в этом штате. Система голосования по почте «не обладала какой-либо прозрачностью и контролируемостью, которые обеспечивались в случае подачи персональных голосов». В иске утверждается: «Избиратели в Пенсильвании были просто оценены по различным стандартам голосования, и мы считаем, что две трети голосов в избирательной системе привели к потенциально ложным голосам, потому что они были подсчитаны без надлежащего обоснования или контроля». Обработка голосов, поданных по почте, медленно продолжается в Пенсильвании.

В Сенате Конгресса США в понедельник лидер сенатского большинства Митч Макконнелл и ведущие республиканские законодатели отказались признать Джо Байдена «избранным президентом» в защиту действующего президента Дональда Трампа. Макконнелл сделал свое заявление на фотосессии с новыми сенаторами-республиканцами. Макконнелл полагает, что у Трамп есть право оспорить результаты выборов и ждать пересчета голосов по штатам. Комментарии Макконнелла стали первыми публичными из республиканской верхушки с того момента в субботу, когда демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США. Макконнелл полагает: «Прогнозы и комментарии прессы не имеют права вето на законные права любого гражданина, включая президента Соединенных Штатов».

Макконнелл имеет значительное влияние среди республиканцев, и его сопротивление в поддержку усилий Трампа может усилить противодействие со стороны Республиканской партии и задержать переходный процесс у Байдена. Республиканцы в Сенате заявили, что ожидают завершения споров «скорее раньше, чем позже».

А тем временем лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер отчитал сенаторов из республиканского большинства за их поддержку позиции президента. «Джо Байден выиграл эти выборы честно и справедливо, — сказал он и продолжил: — Слишком многие, включая лидера республиканцев, молчат или сочувствуют фантазиям президента».

До вторника только четыре сенатора-республиканца — Митт Ромни из Юты, Лиза Мурковски с Аляски, Бен Сассе из Небраски и Сьюзан Коллинз из Мэна признали победу Байдена и назвали его «избранным президентом». Налицо раскол среди сенаторов-республиканцев, но пока незначительный.

Вечером в понедельник лидер сенатского большинства сенатор Макконнелл встретился с генеральным прокурором Уильямом Барром — второй определившейся точкой сопротивления приходу Байдена.

В понедельник генеральный прокурор США Уильям Барр запустил расследование фальсификации еще продолжающихся президентских выборов. Федеральное Министерство юстиции США должно заняться этим вопросом. В служебной записке для американских федеральных прокуроров Барр уполномочил их начать расследования фальсификации выборов, «если имеются четкие и явно заслуживающие доверия подтверждения нарушений, которые, если они верны, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате». В ответ на требование Барра карьерный чиновник ведомства Ричард Пилджер, возглавляющий отделение Министерства юстиции с 2010 года, которое курирует подобные расследования, ушел в отставку. В своем письме, опубликованном в New York Times, Пилджер назвал указ Барра «важным новым политическим актом, отменяющим 40-летнюю политику невмешательства в расследование фальсификации бюллетеней в период до того, как выборы станут подтвержденными и неоспоримыми».

Генеральный прокурор Барр признает, что его инструкция прокурорам отклоняется от обычной практики Министерства юстиции, согласно которой полномасштабное расследование заявлений о подобного рода нарушениях не предпринимается до тех пор, пока не будут подтверждены результаты выборов. Однако генеральный прокурор утверждает, что принятая до этого практика не имеет смысла в случае, когда подозреваемое мошенничество может повлиять на исход выборов.

«Хотя серьезные обвинения следует рассматривать с большой осторожностью, ложные, спекулятивные или надуманные утверждения не должны быть основанием для возбуждения федерального расследования», — написал Барр. «Ничто здесь не должно рассматриваться как указание на то, что Министерство юстиции пришло к выводу о том, что нарушения при голосовании повлияли на исход любых выборов».

Противники президента сейчас утверждают, что меморандум Барра был не чем иным, как его личной позицией, призванной удовлетворить претензии президента Трампа с его якобы безосновательными требованиями, и каких-либо серьезных действий меморандум Барра за собой не повлечет.

Коллизией стало предоставление переходной администрации Байдена необходимых ресурсов для начала ведения дел. Глава администрации общего обслуживания Эмили Мерфи отказалась подтвердить статус «избранного президента» у Байдена. Без санкции Мерфи переходная администрация Байдена не может получить ни помещения, ни средства для персонала, ни многочисленные допуски. Между сенаторами-республиканцами уже началась перепалка по этому вопросу. Сенатор Марк Рубио (Флорида) полагает, что начало работы переходной администрации не противоречит претензиям Трампа. А сенатор Ромни призвал начать переходный процесс.

В конце дня в субботу сотрудники переходной администрации Байдена без какой-либо санкции Эмили Мерфи получили казенные ноутбуки и айфоны с закрытой защищенной правительственной системой связи. Так что процесс пошел.

На мэрдоковском канале Fox News, имевшем до выборов репутацию пропрезидентского и протрамповского, ведущие отключили посреди выступления трансляцию пресс-конференции из Белого дома с пресс-секретарем Кейли Макинани и председателем Республиканского национального комитета Ронной Макдэниел после того, как Макинани заявила, что Демократическая партия «приветствует мошенничество». Так что информационный разбой почти тотально пробайденовских СМИ продолжается.

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