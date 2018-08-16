Пустовойтенко объяснил, почему нельзя прекращать транспортное сообщение с Россией

Валерий Пустовойтенко

Транспортное сообщение с Российской Федерацией нельзя прекращать, потому что это часть нашей экономики. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко в эфире телеканала NEWSONE.

«Нельзя прекращать транспортное сообщение с Россией, потому что у нас есть программа развития транспортных коридоров, а это часть нашей экономики. Мы боролись за транспортный коридор по Дунаю, есть автомобильные дороги, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, который мы тоже сократили. Наша экономика получала деньги с этого. Если мы прекратим транспортное сообщение с РФ, то потеряем», — отметил Пустовойтенко.

При этом он указал, что Украина уже и так потеряла автомобильный транспорт из-за отсутствия дорог.

«Украина полностью потеряла автомобильный транспорт и транспортные коридоры. Они ушли от нас из-за полного отсутствия автомобильных дорог. Мне очень жаль, что мы потеряли те темпы, с которыми развивались дороги. Автомобильный транспорт ушел с Украины через Россию и Беларусь. У нас просто нет дорог» — рассказал экс-премьер.

Кроме того, он указал, что такая же плачевная ситуация и с железнодорожным транспортом.

«В Украине просто нет вагонов, поэтому в кассах нет билетов. У нас полное отсутствие электровозов, тепловозов, вагонов пассажирских, дизельных поездов, электропоездов типа Hyundai и грузовой ж/д транспорт», — подытожил Пустовойтенко.

Как сообщал NEWSONE, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о новых ограничениях в сообщении с Российской Федерацией.







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