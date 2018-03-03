Пушков: Россия не собирается за свой счет решать проблемы экономики Украины

21:4503.03.2018

(обновлено: 23:20 03.03.2018)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с поставкой российского газа на Украину, заявил, что Россия не должна за свой счет решать проблемы украинской экономики. Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

Пушков назвал Украину «покупателем из ночных кошмаров»Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение «Газпромом» поставок газа на Украину.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил о несогласии с последним решением.

«США рассчитывают (?!), что Россия будет и впредь поставлять газ Украине. Но на их месте — с их санкциями и угрозами в наш адрес — вообще ни на что рассчитывать не стоит. Россия не должна решать проблемы украинской экономики за свой счёт. И других желающих что-то не видно», — написал Пушков.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 2 марта заявил, что «Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для «Газпрома».





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