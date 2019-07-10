Пунктуальность украинских авиакомпаний резко упала: инфографика. Транспорт, Экономика

В июне украинские авиакомпании выполнили вовремя 73,9% рейсов, что на 10% меньше по сравнению с маем (84,4%). Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной Министерством инфраструктуры.

Общее количество выполненных рейсов — 5 335.

Наиболее пунктуальной остается Мотор Сич с показателем в 93,7% при общем количестве рейсов 270. За ней следует Windrose с показателем в 88,6% при 642 рейсах.

Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) составила 78% при общем числе рейсов 3 150.

Самая низкая пунктуальность зафиксирована у авиакомпаний SkyUp (47,9% из 532 выполненных рейсов), Azur Air (50,7% из 420 рейсов) и Буковына (57,8% из 206 рейсов).

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Пунктуальность иностранных авиакомпаний в июне снизилась до 77,4% с 82,8% в мае, а общее количество выполненных рейсов составило 3 122.

Пунктуальность 100% показали те авиакомпании, которые не выполнили больше 30 рейсов за месяц.

Среди компаний, выполнивших более 140 рейсов, наилучшие показатели у Air Baltic (96,6% из 149 рейсов), Belavia (91,5% из 247 рейсов), Austrian Airlines (86% при 178 рейсах), Turkish Airlines (83,5% при 243 рейсах), Wizzair Hungary (82,4% при 557 рейсах) и Rayanair (76,5% из 272 рейсов).

Наименее пунктуальными оказались Ernest (39,9% при 138 рейсах) и LOT (57,7% из 359 рейсов).

В июне в Мининфраструктуры анонсировали штрафы для авиакомпаний в случае задержки или отмены рейсов. Штрафовать предлагают также туроператоров.





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