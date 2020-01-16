ПСКБ сократил правление. Из состава правления банка вышли два топ-менеджера





Владимир Прибыткин тасует топ-менеджмент банка



Фото: Валентин Беликов











Из состава правления Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) вышли два его члена, в сферу ответственности которых входили международный бизнес, электронная коммерция и расчетно–кассовое обслуживание.



Информация о кадровых изменениях отражена в списке аффилированных лиц кредитной организации, опубликованном по итогам IV квартала. В начале декабря прошлого года из состава исключены заместители председателя правления Николай Алексеев, избранный в правление в 2007 году, и Татьяна Жигновская, работавшая в составе правления с 2008 года.



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«Структура исполнительного органа приведена в соответствие с практикой корпоративного управления, используемой крупными российскими банками», — заявил Владимир Прибыткин, председатель совета директоров и владелец пакета 25% акций ПСКБ.



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