PRYTEK – главный партнер майского ПЛАС-Форума

Глобальный VC-интегратор примет участие в 10-м ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019».

PRYTEK — первый инвестиционный фонд, который специализируется на инвестициях в стартапы на поздних стадиях и дистрибуции их технологических решений по всему миру. Представительства компании работают в России, Израиле, Сингапуре, Польше и Индии.

PRYTEK создает one-stop-shop для предпринимателей. В портфеле фонда — более ста высокотехнологичных бизнес-решений в таких сферах, как финтех, искусственный интеллект, кибербезопасность, электронная коммерция, HR и образование.

Александр Писемский, генеральный директор, PRYTEK (Россия) — спикер ПЛАС-Форума.

Тема его выступления — «От недель и месяцев до считанных часов: как ускорить сроки вывода новых продуктов на рынок?».

Если вы хотите наладить деловые связи с PRYTEK, у Вас есть уникальная возможность уже сейчас Назначить встречу с этой компанией в специально оборудованных для переговоров релакс-зонах Форума или другом удобном месте.

Составьте расписание встреч заранее с помощью нашего сервиса!

Зарегистрироваться в качестве делегата мероприятия вы можете здесь.

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