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Проверку Савченко на полиграфе прервали из-за состояния ее здоровья, — сестра нардепа

Политика13 Апр 2018
Проверку Савченко на полиграфе прервали из-за состояния ее здоровья, — сестра нардепа
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Суд по избранию меры пресечения нардепу Надежде Савченко, 23 марта 2018
Українське фото

Проверка народного депутата Надежды Савченко на полиграфе была прервана из-за ее состояния здоровья. Об этом в комментарии журналистам сообщила сестра нардепа Вера Савченко, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

В частности, у Савченко наблюдается тахикардия и высокая температура,  заявляет ее сестра.

«Сейчас все взяли паузу, полиграфологи выполнили свою работу. Все вопросы – это тайна следствия. Мы не знаем, какие вопросы (задавались во время проверки, — ред.)», — отметила Вера Савченко.

По ее словам, дальнейшая проверка стала невозможной из-за нестабильной работы организма.

«Вывод таков: в таком состоянии допрашивать человека на полиграфе – невозможно, это не имеет смысла», — сказала она.

«Специалисты в такой области никогда не сталкивались именно с человеком во время голодовки. Они не могут работать, как выяснилось.
Процедура не завершена, она не может быть завершена, потому что человек голодает», — пояснила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко.

Отметим, накануне Савченко доставляли в больницу для обследования ее состояния.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога. Во время избрания меры пресечения нардеп объявила голодовку с 24 марта. Позже арест подтвердил апелляционный суд.

Народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что имеет все доказательства того, что Савченко планировала вооруженный государственный переворот, который привел бы к массовым жертвам среди мирного населения. В частности, по данным ГПУ, планировался обстрел Киева из гранатомета. Кроме того, ее подозревают в совместной с задержанным ранее Владимиром Рубаном подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.



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