Провал экономики Украины в августе как показатель продолжения системного кризиса

Правительство рапортует об экономическом подъеме. Но даже официальная статистика свидетельствует — в ключевых отраслях вновь наметился спад.
Данные Госстата Украины
Промышленное производство в августе текущего года к июлю снизилось на 0,7%. Промышленное производство в Украине в августе 2018-го в годовом выражении — по сравнению с августом 2017 года — сократилось на 0,5%. Строительство к июлю т. г. упало на 6,4%. Сельское хозяйство снизило объемы на 4,9%.
В промышленном производстве основное снижение в августе (в % к июлю 2018-го) пришлось на:
— производство кокса и продуктов нефтепереработки — 87,5%;
— фармацевтическое производство — 90,4%;
— машиностроение — 97,9%;
— металлургия — 98,9%.
В строительной отрасли продолжается обвал жилищного строительства. Его объемы в августе 2018-го составили всего 90,1% от уровня нынешнего июля.
В сельском хозяйстве — перманентный кризис животноводства, где объемы производства снижаются постоянно и за январь – август т. г. составили 99,9% от уровня аналогичного периода прошлого года.
Одним из наиболее важных индикаторов развития экономики страны является ситуация на транспорте. Грузооборот в январе – августе т. г. сократился на 2,4%.
Таким образом, в стране начинается новый виток экономического падения.
Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»