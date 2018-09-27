Провал экономики Украины в августе как показатель продолжения системного кризиса

Правительство рапортует об экономическом подъеме. Но даже официальная статистика свидетельствует — в ключевых отраслях вновь наметился спад.

Данные Госстата Украины

Промышленное производство в августе текущего года к июлю снизилось на 0,7%. Промышленное производство в Украине в августе 2018-го в годовом выражении — по сравнению с августом 2017 года — сократилось на 0,5%. Строительство к июлю т. г. упало на 6,4%. Сельское хозяйство снизило объемы на 4,9%.

В промышленном производстве основное снижение в августе (в % к июлю 2018-го) пришлось на:

— производство кокса и продуктов нефтепереработки — 87,5%;

— фармацевтическое производство — 90,4%;

— машиностроение — 97,9%;

— металлургия — 98,9%.

В строительной отрасли продолжается обвал жилищного строительства. Его объемы в августе 2018-го составили всего 90,1% от уровня нынешнего июля.

В сельском хозяйстве — перманентный кризис животноводства, где объемы производства снижаются постоянно и за январь – август т. г. составили 99,9% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Одним из наиболее важных индикаторов развития экономики страны является ситуация на транспорте. Грузооборот в январе – августе т. г. сократился на 2,4%.

Таким образом, в стране начинается новый виток экономического падения.

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»





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