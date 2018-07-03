Процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства, — КГГА

Процедура закупки «открытые торги» по предмету закупки «Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киев» проведена в рамках действующего законодательства

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщили «ДС» в пресс-службе столичной администрации.

«Заказчиком работ «Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева» было определено Коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев». Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок, — отметил Дмитрий Давтян. — О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» предложения двух участников отклонили из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок».

По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

«Отмечу, что, к сожалению, много сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле», — отметил Дмитрий Давтян.

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