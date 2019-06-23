Против заммэра Сум открыли производство из-за высказываний об ЛГБТ. Новости политики

Прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого в адрес ЛГБТ и участников сегодняшнего Марша равенства

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает «ДС».

«Один из заместителей мэра Сум накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в фейсбук высказал свое видение этого события, в частности отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях. По факту подобных высказываний начато уголовное производство», — сообщила она.

По словам Сарган, производство открыто по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).

Речь идет о посте Максима Галицкого в Facebook, скриншот которого ранее опубликовал журналист Евгений Кузьменко.

За фактом подібних висловлювань розпочато крим.провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі… Слідство доручено ГУ НП в Сумській області. https://t.co/J6fon4oo2R pic.twitter.com/z4g6s5pnW4

— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 23 червня 2019 р.

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