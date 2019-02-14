Против Супрун откроют уголовное производство за препятствование суду — УНИАН

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Речь идет о вмешательстве в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, используя служебное положение.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года / фото УНИАН

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное производство в отношении отстраненной от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за вмешательство в деятельность суда.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

«Печерский районный суд Киева своим определением обязал уполномоченных должностных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о вмешательстве в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, используя служебное положение.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун. Окружной админсуд должен был рассмотреть это ходатайство 11 февраля.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу об исполнении Супрун обязанностей министра здравоохранения. В тот же день судья Сергей Каракашьян, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Министерства здравоохранения Украины, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства 13 февраля Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства, определенных постановлением Кабмина от 17 июля 2003 г. № 1096 «О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия».

Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.

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