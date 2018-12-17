Против России: В Дагестане открыли памятник аскерам Энвера-паши — EADaily

На окраине Махачкалы у подножия горы Тарки-тау открыт памятник военным из турецкого оккупационного корпуса, воевавших осенью 1918 года в Дагестане против белогвардейского правительства под руководством бывшего царского офицера Лазаря Бичерахова. В открытии памятника участвовали представители кумыкских общественных организаций.

Идея памятника принадлежит кумыкскому историку Камилю Алиеву, главному редактору кумыкского журнала «Елдаш» (Друг). Идея Алиева родилась накануне 100-летия трагических событий Гражданской войны в Дагестане, когда откомандированные военным министром Османской империи Энвером-пашой турецкие войска вошли в Порт-Петровск (нынешняя Махачкала) и под предлогом установления в Дагестане законной власти учинили там грабежи и резню. Памятник турецким оккупантам представляет из себя две черные плиты, вмонтированные в лицевую сторону трехметровой глыбы из таркинского песчаника. На плитах — национальная символика Турции и надпись: «Священной памяти солдат Османской армии, павших 5−7 ноября смертью храбрых в боях за освобождение Анжи-калы (Порт-Петровск) от оккупационных войск Л. Бичерахова. Мир и покой их душам». Снизу указано, что памятник установлен «общинами Таргу, Кяхуляя, Агачаула, Бойнака, Альбурикента, Атлыбоюна и Казаныша».

Таргу и Бойнак — принятое у кумыков именование пригорода Махачкалы Тарки и райцентра Буйнакск. Атлыбоюн — название ныне несуществующего кумыкского села, которое входит в состав поселка Ленинкент в городской черте Махачкалы. Казаныш — село Нижнее Казанище в Буйнакском районе Дагестана. Героическая эпитафия турецким аскерам, прибывшим в Дагестан по приказу организатора Геноцида армян, выполнена на турецком, кумыкском и русском языках.

Историческая справка EADaily

Весной 1918 года прибывшие из Баку и Астрахани части Красной Армии начали установление в Дагестане Советской власти. Бежавшее от Красной Армии из Владикавказа в Тифлис правительство «Горской республики» решило обратиться за помощью к Османской империи. В Стамбул от имени «Горской республики» отправились пантюркисты-кумыки Хайдар Бамматов и Зубаир Темирханов (впоследствии участник Версальской мирной конференции), азербайджанский нефтепромышленник и видный масон Тапа Чермоев, писатель-тюркофил аварского происхождения Магомед-Кади Дибиров. 29 апреля 1918 года в Стамбуле был издан манифест о создании республики горцев Северного Кавказа. В мае Энвер-паша издал приказ об отправке в Дагестан турецких оккупационных сил, которые должны были помочь «республике горцев Кавказа» обрести свободу и независимость от «русских оккупантов». Оккупационные силы формировались в оккупированных турками Карсе и Батуме из числа антироссийски настроенных потомков мухаджиров (кавказских переселенцев в Турцию в XIX веке).

Выдвинувшийся в конце мая 1918 года из Карса передовой отряд, который был должен произвести рекогносцировку на местности и развернуть среди дагестанцев протурецкую и антирусскую пропаганду, состоял целиком из мухаджиров. Командовал отрядом полковник Исмаил Хакки Беркок — кабардинец, назначенный из Стамбула на пост военного советника правительства «Горской республики». В Дагестане при участии Беркока было создано отделение младотурецкой партии «Иттихат ве-Тарики» («Единение и прогресс»), ядро которой составили турецкие эмиссары. Если раньше турок был для дагестанца-мусульманина образцом благочестия, то иттихатисты повергли горцев в ужас. Они были готовы вырезать, мучить и насиловать русских, армян и всех, кого подозревали во враждебном отношении к Турции. Дагестанцы были оскорблены неуважением иттихатистов к исламу и традиционным обычаям горцев. Несмотря на это, турки смогли привлечь на свою сторону недовольных большевиками мусульман — суфийских шейхов Али Акушинского, Хаир-хаджи Салтинского и Нажмудина Гоцинского и значительную часть их последователей.

Нажмудин Гоцинский ранее заключил военно-политический альянс против большевиков с бывшим царским полковником Лазарем Бичераховым, командующим трехтысячным отрядом из терских казаков и армянских добровольцев. В течение лета 1918 года Бичерахов при поддержке недовольных большевистским правительством горцев смог овладеть значительной частью Дагестана — от Дербента на юге до Темир-Хан-Шуры (Буйнакска) и Порт-Петровска на севере.

Бичерахова на первых порах финансировали англичане, у которых были свои оккупационные планы на Кавказ, поэтому Гоцинский пошел за Бичераховым как за сильным. Когда «излишне русский» Бичерахов (полковник был осетином) не оправдал оккупантских чаяний британцев, они оставили его на фактическое растерзание наступавшим по Дагестану туркам. Видя, что силу теперь представляют турки, Гоцинский и потомок кумыкских князей Нух-Бек Тарковский перестали воспринимать Бичерахова как серьезного игрока и стали параллельно искать поддержки у турецких оккупантов.

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Самый активный этап турецкой интервенции в Дагестан, приведший в ноябре 1918 года к боям возле Порт-Петровска и уходу разбитых частей Бичерахова в эмиграцию, был ответом на кратковременное усиление позиций «русского» правительства Бичерахова в Дагестане. К ноябрю 1918 года Бичерахов выдавил из Порт-Петровска и Темир-Хан-Шуры самопровозглашенного «военного диктатора Дагестана» Нух-Бека Тарковского, установив на севере региона режим «Кавказско-Каспийского правительства». 4 октября силами «диктатора» Тарковского был убит большевистский лидер Магомедали (Махач) Дахадаев. Деморализованная боевая группа Дахадаева, один из самых действенных красных отрядов, разошлась по домам. Бичерахов в лице группы Дахадаева лишился опасного противника.

В октябре 1918 года власть Бичерахова в Дагестане признало Временное Всероссийское правительство в Уфе. В начале ноября турки перешли в решающее наступление против сил Бичерахова на направлении Порт-Петровска и Темир-Хан-Шуры. Против частей «Кавказско-Каспийского правительства» турки выдвинули крупные регулярные силы под командованием генерала Юсуфа Иззета-паши. Эту армию усилили мусаватистские соединения, выдвинутые на помощь туркам по приказу правительства «Азербайджанской демократической республики» (АДР), и 2 тысячи союзных туркам чеченцев под командованием Али Митаева. Значительную поддержку турецким оккупантам оказали Наджмудин Гоцинский и Нух-Бек Тарковский. Боевой дух турецкой армии поддерживался антирусской и антиармянской пропагандой. Аскерам вещали, что Бичерахов — армянин, его армия состоит из армянских националистов-дашнаков, и бичераховцы творят по отношению к мусульманскому населению Дагестана различные зверства. Кроме сочувственного отношения осетина Бичерахова к пострадавшим от турок армянам, все остальное было ложью турецких пропагандистов.

Бои за Порт-Петровск, закончившиеся 11 ноября 1918 года уходом бичераховцев из города, нынешними протурецкими историками преподносятся как огромная победа, давшаяся туркам с огромным трудом. Действительно, бичераховцы превратили гору Тарки-тау в главную господствующую высоту и с выгодой для себя использовали это преимущество. Когда у защитников города заканчивались патроны, они бросали на ползуших по горе турок камни. С каспийской акватории защитников Порт-Петровска прикрывала канонерка. Но штурм турками Порт-Петровска в ноябре 1918 года никак нельзя назвать подвигом. Турки одолели бичераховцев превосходством в живой силе, обеспеченности тяжелым артиллерийским вооружением боеприпасами и продовольствием.

Турки к ноябрю владели южной частью Дагестана, чем обеспечивали себе бесперебойный подход людских, оружейных, продуктовых и других резервов. Перевес в сторону турок пошел, когда на помощь туркам с юга прибыла тяжелая артиллерия. Установленные на занятых турками возвышенностях и направленные на тылы бичераховских сил орудия начали производить интенсивную бомбардировку, чем решили исход битвы за Порт-Петровск. Важный момент: формально противостоявшие туркам британцы осенью 1918 года заключили с турками соглашение об альянсе в плане взаимодействий на русском Кавказе и в Закавказье. Суть соглашения: англичане помогают туркам, а когда турки добиваются где-то победы, то они уходят, и тогда Британия берет эту территорию под свой контроль. Именно это произошло, когда турки овладели значительной частью Порт-Петровска. Защитники еще могли оказывать сопротивление, но Бичерахов дал приказ оставить город. (Англичане, бросившие Бичерахова накануне, дали ему и его людям коридор для отступления).

В бывшем Порт-Петровске, переименнованном оккупантами в Анжи-Калу на турецких штыках было учреждено марионеточное правительство «Горской республики». Пробыв в павшем Порт-Петровске менее месяца, турецкие оккупационные части спешно ушли оттуда, уступая место британским эмиссарам. 11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. Османская империя, которая формально действовала в Дагестане как военная сила, фактически прекратила свое существование еще в октябре — по итогам Мудросского перемирия, положившего началу разделу бывшей Порты. Современные турецкие (а также азербайджанские и другие пантюркистские) пропагандисты выставляют бичераховцев как британских наемников. В действительности же на стороне Британии в ноябрьских боях за Порт- Петровск были как раз турки и союзная с ними кавказская вольница, прельстившаяся возможностью пограбить «богатых армян» из армии Бичерахова.

Турецкие оккупанты вели себя в Дагестане как временщики и грабители. Всех, кого принимали за русских или армян, турки убивали на месте, отбирая у убитых все более-менее ценное. Женщин и девушек насиловали, за попытку защитить жертву насилия карали побоями и смертью. Турецкие офицеры пытались запретить церковный колокольный звон и утренний азан на минаретах — по причине того, что «это мешает им спать». Неудивительно, что когда турки грузились в эшелоны и оставляли Дагестан, многие дагестанцы-мусульмане плакали от радости…

Установленный возле Махачкалы по инициативе тюрок-кумыков памятник османским воинам — монумент в честь бесплотных лопнувших мечтаний младотурок о господстве на российском Кавказе. Непонятно, почему в создании этого скульптурного кощунства приняли добровольное участие граждане России — кумыкские общественные деятели. Но надежда, что дагестанская общественность осудит памятник аскерам, все же есть. И тогда очевидно, что мемориал в честь османских поработителей разделит участь «плиты Маннергейма» в Петербурге.

Артур Приймак





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