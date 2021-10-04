Протестный митинг в Абхазии завершился: EADaily

Протестная акция у здания парламента Абхазии в Сухуме с требованием полной отставки главы МВД Дмитрия Дбара завершен. Люди начали расходиться с площади пред зданием.

Митинг был связан с инцидентом с участием депутатов, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992−1993 годов и руководства МВД, произошедшим 30 сентября — в День Победы и Независимости. Люди высказывали свои мнения по поводу случившегося и требовали объективного расследования. Как передает «Апсныпресс», среди митингующих были и те, кто требовал незамедлительного освобождения министра внутренних дел и его заместителей, причастных к случившемуся.

На акции выступил лидер оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Он подчеркнул, что произошедшее 30 сентября недопустимо.

«Наши отцы — ветераны были жестоко избиты. Мы пришли сюда услышать, какое решение будет принято. Это не политический митинг. Я вижу здесь людей с совершенно разными политическими взглядами», — сказал он.

Ардзинба обратился к присутствующим на митинге ветеранам и попросил их принять решение.

«Решать вам ветеранам, мы ваши дети, как вы скажете так мы себя и поведем», — сказал Ардзинба.

От лица ветеранов выступил Ахра Бжания, он предложил разойтись и дождаться расследования прокуратуры.

«Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы требуем одного — закона в отношении граждан Абхазии, в данном случае в адрес наших ветеранов. Идеология нашего государства должна строиться на уважении к этим людям. Если этот главный фундамент мы будем расшатывать, государства мы не построим. Благодаря вашей настойчивости принято решение о начале следствия и временной отставке министра внутренних дел. Вы добились главного — справедливости на данный момент. Я, как ветеран, обращаюсь к молодежи. Давайте и парламенту, который, как мне кажется, занял верную позицию, и нашему государству дадим определенные процедурами сроки. Неделю, как сказал президент», — сказал Бжания.

К 15.00 дня выступил ветеран войны, представитель села Адзюбжа — именно против жителей этого села было применено насилие — Гиви Допуа, он также призвал всех разойтись и дождаться решения властей.

«Единственное, о чем я прошу, не переводить это событие в политику. Делегация от села Адзюбжа была у президента, мы высказали свое мнение и требования о том, чтобы все, кто причастен к случившемуся, не вернулись на свои должности», — отметил Допуа.

По его словам, они получили обещание со стороны руководства страны, что в течение 5−7 дней они разберутся в этом деле.

«Хочу попросить вас, давайте подождем эти семь дней. Если будет вынесено справедливое решение, то мы придем сюда и поблагодарим президента. А сейчас я попрошу разойтись всех», — сказал он.

Как сообщало EADaily, инцидент произошел вечером 30 сентября, когда некоторые из депутатов и несколько человек из села Адзюбжа праздновали в центре Сухума 28-летие Победы в войне с Грузией. На радостях один из депутатов — Гарри Кокая, по данным МВД, выстрелил четыре раза в воздух. На стрельбу отреагировали сотрудники МВД, в том числе на место происшествия приехал глава МВД Дмитрий Дбар, поскольку недалеко, в соседнем ресторане, праздник отмечали и президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов.

Со временем конфликт разросся. Когда депутат отказался сдавать пистолет, право ношения на которое у него есть, он получил удар. Насилию подверглись и другие участники конфликта, как заявил Герой Абхазии Гиви Допуа, были избиты «семь ветеранов, которых бросили на землю и ушли». Ближе к полуночи в тот день еще один депутат, возмущенный произошедшим, выстрелил из автомата Калашникова у здания МВД 20 раз.

Оскорбленная сторона потребовала отставки Дбара. Этот же вопрос обсуждался на экстренном заседании парламента 1 октября, но постановление не было принято из-за отсутствия кворума. Президент Бжания созвал 3 октября Совбез и отстранил по итогам его заседания главу МВД на время проверки, которую проводит прокуратура республики.

Депутаты парламента Абхазии на заседании 4 октября продолжили заседание по «массовой драке» между депутатами, ветеранами и сотрудниками милиции в Сухуме, но постановления принимать не стали. Заседание было завершено в связи с тем, что проверкой инцидента занимается прокуратура, депутаты подождут ее завершения.

Проверка в соответсвии с законом будет в течение 15 дней, эти сроки удовлетворили парламент. В конце текущей недели генеральный прокурор будет приглашен в парламент, чтобы сообщить промежуточные итоги.

Между тем люди, собравшиеся к зданию парламента, пока там шло внеочередное заседание, не расходились и после него. В итоге люди согласились с тем, что нужно время для того, чтобы разобраться в произошедшем и разошлись.