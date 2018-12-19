Протестирует ли нефть отметку $40 до конца года? — Investing.com Россия

Халид аль-Фалих, вероятно, предполагал, что цены на нефть продолжат падать в течение праздничного сезона и в начале нового года, пока планы по сокращению производства не дадут отдачу. Однако чего министр энергетики Саудовской Аравии не мог предположить – так это масштаба текущего обвала.

Цены на нефть потеряли почти $6 с тех пор, как возглавляемая Саудовской Аравией Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) объявила 7 декабря, что картель и его союзники ограничат поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение следующих шести месяцев, начиная с января.

Учитывая, что за два месяца, предшествовавших решению ОПЕК, рынок потерял почти $25 за баррель, масштабы падения последних двух недель могут показаться относительно небольшими.

Цены упали на 40% всего за два месяца

WTI Daily Chart

Безусловно, потеря $30 за баррель с четырехлетних максимумов начала октября (тогда торговалась по $77, а – почти по $87) выглядит ошеломительно.

Но намного более, чем 40-процентное снижение, «быков» нефтяного рынка занимает вопрос о том, куда цены двинутся дальше. По мере приближения заседания ОПЕК озвучивались опасения возможного пробоя отметки в $50 за баррель.

Но после 7-процентного падения во вторник (это уже третий раз за последние четыре недели, когда рынок демонстрирует подобное снижение) встает вопрос о том, сможет ли сырье удержаться выше отметки $40. Последний раз нефть опускалась до этих уровней в августе 2016 года, когда на рынке наблюдался избыток сланцевой нефти из США.

Россия и Саудовская Аравия также нарастили добычу

Адам Сархан, основатель нью-йоркского фонда 50 Park Investments, готовится к новому витку снижения, поскольку нынешний избыток вызван не только сланцевой нефтью, но и рекордной добычей в Саудовской Аравии и России.

Беспокойство по поводу глобальной рецессии также пугает инвесторов, отметил Сархан, добавив:

«Нефтяные «быки» вздрагивают при одной мысли о том, что рынок опустится ниже $40. Но многие забывают, что в ходе первого раунда сланцевого кризиса нефть торговалась вблизи отметки $25.

На экстремальном «медвежьем» рынке, как сейчас, игроки будут игнорировать хорошие новости и сосредоточатся на драйверах распродажи. Таким образом, мы можем увидеть нефть по $30, но для этого потребуется соразмерное ухудшение фундаментальных и технических факторов, а также мировой экономики».

Тенденция может сохраниться, учитывая рекордные максимумы добычи в США, Саудовской Аравии и России.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в своем ежемесячном отчете в понедельник, что к концу года добыча нефти в семи основных сланцевых бассейнах США, превысит 8 миллионов баррелей в сутки. Соединенные Штаты уже являются крупнейшим в мире производителем сырой нефти с пиковой добычей в 11,7 млн при средней добыче в 10,9 млн баррелей в сутки. На 2019 год EIA прогнозирует рост среднего показателя до 12,1 млн, что теоретически сводит на нет план ОПЕК по сокращению добычи в течение следующих шести месяцев.

Помимо данных EIA, агентство Reuters сообщило во вторник, что Россия добывала рекордные 11,42 миллиона баррелей в сутки в этом году. Официальные данные также показали, что экспорт Саудовской Аравии в октябре вырос с 7,433 до 7,7 млн ​​баррелей в сутки.

В совокупности эти цифры нивелируют все позитивные новости, такие как остановка работы крупнейшего ливийского месторождения Эль-Шарара после его захвата ополченцами, что стоило рынкам 385 тысяч баррелей в сутки. Помимо этого, без внимания осталось сообщение Bloomberg о том, что министр энергетики РФ Александр Новак планировал встретиться с руководителями нефтяных компаний в среду, чтобы обсудить планы по сокращению добычи на 228 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2019 года.

Призрак замедления мировой экономики висит над рынком

Нефть также пострадала от коррекции фондового рынка США, худшего показателя в Китае за последние 15 лет и проблем, связанных с Brexit, которые могут оставить британскую экономику без поддержки ЕС.

Эксперт нью-йоркского института по управлению энергоресурсами Доминик Чиричелла сказал:

«Торговое сообщество придерживается «медвежьей» точки зрения, а растущее число инвесторов и управляющих фондами ожидает, что мировая экономика замедлится и приведет к снижению спроса на нефть в 2019 году».

Но даже если новости касательно нефти не столь плохие, как кажется, черная полоса продолжится по двум причинам: во-первых, на смену реальным трейдерам пришла алгоритмическая торговля, а во-вторых, многие трейдеры отдыхают в это время года, что приводит к снижению объемов торгов. Подобно самоисполняющимся пророчествам, которые подпитывают сами себя, алгоритмические модели пытаются нащупать новые технические минимумы, в то время как тонкий рынок преувеличивает влияние каждой короткой позиции. В результате распродажа порождает распродажу.

Алгоритмическая торговля усугубляет ситуацию

Аналитик и брокер ICAP Скотт Шелтон сказал, что на рынке в целом не хватает покупателей.

«Что, вероятно, является более серьезной проблемой, так как торговые роботы видят это и продолжают давить, закрывая даже самые небольшие из длинных позиций. Рынок ушел в пике, и для меня является загадкой, кто те игроки со стороны спроса».

Фил Дэвис из PSW Investments – не единственный, кто потерял деньги, выкупая нефть на спадах последних двух месяцев. Он сказал:

«Торговля на этом рынке – безумие. Я не готов ни покупать, ни продавать».

Как и Сархан, Дэвис не исключает, что WTI протестирует отметку в $40 до конца года, несмотря на то, что это является фундаментальным уровнем поддержки.

«Нефть не достойна внимания на этом этапе, и мы полностью потеряли контроль над ситуацией».





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