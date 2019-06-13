Протекционизм развитых стран подрывает иностранные инвестиции – ВЕДОМОСТИ

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США и Германия стали осторожнее относиться к зарубежным, особенно китайским, инвестициям, опасаясь, что иностранцы получат важные технологии и активы

Dado Ruvic / REUTERS

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в мире снижаются уже три года подряд, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В прошлом году они сократились на 13% до $1,3 трлн, минимального уровня со времен финансового кризиса. Во многом это связано с геополитическими и торговыми рисками, которые, возможно, продолжат негативно отражаться на инвестициях в ближайшие годы.

Глобальный климат для международной торговли и инвестиций уже не такой благоприятный, как раньше, когда мировая экономика росла благодаря экспорту, отметил генеральный директор ЮНКТАД Мукиса Китуйи. Если 16 лет назад лишь 10% принимаемых странами мер ограничивали иностранные инвестиции, то теперь – 34%. Причем 21 из 31 ограничительной меры в 2018 г. приняли развитые страны. В общей сложности в прошлом году регуляторы запретили международные слияния и поглощения на $153 млрд под предлогом национальной безопасности или из антимонопольных соображений. Это вдвое больше, чем в 2017 г.

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