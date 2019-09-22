Прослушка Трубы может помешать расследованию резонансных дел, — ГБР. Новости политики

Прослушка в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы может стать камнем преткновения в расследовании ряда резонансных дел

Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в эфире телеканала «112 Украина», передает «ДС».

Как объяснила пресс-секретарь ведомства, прослушка может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел, ведь в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

«В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования», — рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

Ранее «ДС» сообщала, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

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