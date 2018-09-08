Пропавшему Ким Чен Ыну не удалось спрятаться от послания Путина

Глава Корейской Народной Демократической Республики получит секретное послание от действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Послание северокорейскому лидеру передаст лично председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Ким Чен Ын в буквальном смысле пропал. Южнокорейские средства массовой информации писали, что несколько недель о нем не было никаких известий. Предполагалось, что это, скорее всего, из-за серьезных проблем северокорейского лидера со здоровьем.

В данный момент с рабочим визитом в Северной Корее находится Валентина Матвиенко. Известно, что во время грядущей личной встречи с Ким Чен Ыном она передаст ему послание от российского президента Владимира Путина. О чем говорится в послании, неизвестно. Матвиенко выразила надежду, что ее встреча с главой КНДР послужит сближению и дальнейшему развитию отношений между двумя государствами.

Также Валентина Матвиенко поделилась своими общими впечатлениями от поездки в Северную Корею. Страна, судя по всему, произвела на нее впечатление — председатель Совета Федерации назвала жителей КНДР людьми стойкими и упорными. Также Матвиенко отметила, что, благодаря чуткому и умелому руководству Ким Чен Ына, столица государства, город Пхеньян, преображается. Женщина отметила, что последний раз была в Северной Корее в далеком 2005 году, и с тех самых пор самая закрытая страна в мире изменилась в лучшую сторону.

Читайте также:

Как Россия и Китай ведут Кима по выгодному им пути



70 лет КНДР уроки для России!

Источник