Промышленность пошла на спад / Экономика / Независимая газета

Вместо драйверов роста в отечественной экономике сработали тормоза







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Росстат кардинально пересмотрел данные по ВВП РФ. Выяснилось, что весь прошлый год рост экономики в квартальном выражении вовсе не ускорялся, а, наоборот, замедлялся. И в этом году экономика уже ушла в минус. Заметно ухудшилась ситуация в промышленности. По экспертным оценкам, в мае были зафиксированы минимальные за период с декабря 2017-го годовые темпы роста промышленного производства. В месячном выражении мы получили промышленный спад.



Данные Росстата свидетельствуют о кризисных тенденциях в экономике РФ. В первом квартале 2019-го ВВП сократился по сравнению с четвертым кварталом 2018-го на 0,4% с устранением сезонности, сообщил, проанализировав статистику, директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов (ранее работал в Минэкономразвития).



В годовом выражении рост ВВП РФ составил по итогам первого квартала 0,5%.



Тремасов обратил внимание на представленный Росстатом пересмотр динамики ВВП РФ за прошлый год. Если ранее данные статведомства свидетельствовали о плавном ускорении российской экономики за 2018 год, то теперь выяснилось, что в прошлом году рост российской экономики на самом деле замедлялся до тех пор, пока наконец почти полностью не остановился.











ВВП РФ в постоянных ценах с устранением сезонности, в %, квартал к кварталу.



Источник: Telegram-канал MMI





Такие изменения заставили и самих экспертов пересмотреть свои оценки экономического спада в первом квартале. Так, основываясь на предыдущих данных Росстата, Тремасов ранее сообщал, что в первом квартале 2019-го сезонно сглаженный спад ВВП РФ составил в квартальном выражении около 1,6%.





С одной стороны, теперь мы имеем в начале года менее глубокий спад, чем предполагалось ранее. С другой – пересмотренные данные свидетельствуют, что ухудшение экономической ситуации в России – это не случайность, а тенденция, которую пока не удалось переломить.



Российская промышленность тоже скатывается в кризис. По Росстату, в январе–мае промышленное производство выросло в годовом выражении на 2,4%. Значительно хуже показатели за отдельно взятый май.



По отношению к апрелю промышленное производство в мае сократилось на 2,1% (это фактические данные). А с устранением сезонности спад составил 0,8%.



Наконец, по сравнению с маем прошлого года рост промышленного производства составил лишь 0,9%. «Это минимальные годовые темпы с декабря 2017-го», – сообщил Тремасов.



В обрабатывающей промышленности вновь зафиксирован спад: в мае он составил в годовом выражении 1%.



Опрошенные эксперты перечислили факторы, которые тормозят рост отечественной экономики. В этом списке, конечно, есть санкции, а также иные внешние обстоятельства. Но также эксперты упоминают множество других барьеров, возведенных внутри страны фактически самими властями.



«Во-первых, вред наносит неугасающее санкционное давление. Во-вторых, отсутствует в большинстве регионов реальная поддержка малого и среднего предпринимательства. В-третьих, замедляющаяся мировая экономика также негативно сказывается на России, – перечисляет руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. – Возможно, тормозят развитие российской экономики и те решения, которые принимают власти в экономической сфере».



«На мой взгляд, сейчас есть две основные причины, из-за которых рост экономики серьезно тормозится: увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) и ухудшение делового и инвестиционного климата», – продолжает начальник отдела компании «БКС Брокер» Нарек Авакян.



В частности, как поясняет эксперт, из-за произошедшего увеличения ставки НДС многие отечественные производители и продавцы были вынуждены либо повысить цены на продукцию, понизив тем самым спрос, либо пожертвовать рентабельностью, сократить инвестиции, отказаться от повышения оплаты труда сотрудников.



«Не меньшее, а может, даже большее, негативное влияние на экономику оказывают проблемы с инвестклиматом. Постоянные сообщения об арестах или уголовных делах в отношении тех или иных бизнесменов, рост административного давления и т.д. – все это воспринимается предпринимательским сообществом как сигнал ухудшения делового климата», – добавляет Авакян.



«Кроме набивших оскомину колебаний цен на углеводороды в списке главных причин ухудшения стоит упомянуть нежелание бизнеса инвестировать в экономику, – считает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. – Экономике нужны живые деньги, в том числе доступные кредитные деньги. В сложившихся условиях пока главный инвестор в РФ – государство. Но эффективны ли эти инвестиции? Судите сами».



Эксперты по-разному оценивают текущее состояние экономики РФ. Как ранее писала «НГ», некоторые экономисты считают, что страна стоит на пороге новой рецессии, нового кризиса (см. «НГ» от 19.05.19).



Другие утверждают, что мы сейчас имеем дело не с новым, а с продолжающимся кризисом. «Сейчас мы наблюдаем развитие процессов, оказывающих негативное влияние с 2014 года», – считает аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов.



Наконец, часть экспертов видят в сложившейся ситуации все же некоторые поводы для надежд – проблески оптимизма. «Мы наблюдаем продолжение тех событий, с которыми сталкивалась страна еще в 2008 и 2014 годах, – говорит Артем Деев. – Но важно отметить, что, несмотря на проблемы, сегодня экономическая система функционирует намного лучше и эффективнее, чем тогда».



«Экономика РФ находится в состоянии застоя. Но говорить о вхождении России в новый экономический кризис еще нельзя. Есть две противоположные тенденции. Позитивная – на внешних рынках: это стабильно высокий спрос на риск и значительное, кратное повышение цен на нефть. Негативная – с точки зрения политики регуляторов: это внутренняя монетарная, бюджетная политика и сдерживающие рост законодательные инициативы», – поясняет аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин.



Если позитивные внешние факторы, поддерживающие рост, в ближайшие годы серьезно ослабеют, российская экономика получит шок, предупреждает он.



И как говорит эксперт, «чем раньше начнутся перемены в политике регуляторов, тем больше шансов на активный стабильный рост экономики РФ за счет внутренних ресурсов и вопреки долгосрочным рискам».







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