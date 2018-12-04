Промышленное производство в Украине – роста нет и не предвидится — Новостной портал Украинского Выбора

Промышленное производство в стране не растет, хотя премьер и высокопоставленные чиновники утверждают обратное. Госстат Украины сообщает, что промпроизводство с учетом сезонного фактора в октябре текущего года выросло всего на 0,6% к сентябрю и на 0,3% к октябрю 2017-го. Оба показателя «роста» находятся в рамках статистической ошибки, и таким образом сам «рост» – далеко не очевиден.

Рассмотрим отраслевую динамику изменений за год:

По данным Госстата Украины

Как видим, большая часть промышленных отраслей страны за январь – октябрь 2018 года показала худшие результаты, чем за аналогичный период прошлого года.

Конечно, радуют неплохие показатели машиностроения. Но говорить о восстановлении ключевой роли этой подотрасли промышленности пока нет никаких оснований. Есть некоторые признаки того, что она пока полностью не умерла. И это внушает надежду на будущее…

Показательно то, что пищевая и легкая промышленность сократили объемы производства на 1,7% и 2,9% соответственно. Из этого следует, что реальное потребление товаров массового спроса не увеличилось, выросли только цены. К росту цен необходимо добавить и рост коммунальных тарифов, в разы превосходящий рост зарплат.

Таким образом, простые расчеты показывают, что так называемое повышение зарплат в Украине – фикция. Весь этот зарплатный «рост» нивелирован инфляцией – реальной инфляцией, а не официальными ее показателями.

Увы, необходимо констатировать, что промышленность, как и вся экономика Украины, находится в состоянии стагнации. Кабмин упорно не признает этого очевидного факта и ничего не предпринимает для выведения промышленности страны из экономического тупика.

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»





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