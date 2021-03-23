Промышленное производство сократилось на 4,2%

За январь-февраль 2021 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, в перерабатывающей промышленности за январь-февраль производство сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 3,4%.

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За два месяца 2021 года в Украине было добыто 3,76 млн тонн каменного угля (на 5,0% меньше, чем за январь-февраль 2020 года), 265,3 тыс. тонн сырой нефти (на 5,1% меньше), 112,1 тыс. тонн газового конденсата (на 14,5% меньше), 3,05 млрд кубометров природного газа (на 5,5% меньше), 8,85 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 3,1% больше).

Также за январь-февраль 2021 было произведено 97,5 тыс. кубометров кирпича керамического (на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года), 724,2 тыс. тонн портландцемента (на 22,8% меньше), 3,44 млн тонн чугуна (на 2,5% больше), 1,83 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 5,0% больше).

Электроэнергии за январь-февраль 2021года было произведено на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 27,06 млрд кВт-час.

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Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за 2020 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,2% по сравнению с 2019 годом. За 2019 год промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом ; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.

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