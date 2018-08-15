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Промпроизводство в США в июле выросло меньше прогноза

Мировая экономика 15 Авг 2018
Промпроизводство в США в июле выросло меньше прогноза
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  • Промпроизводство в США в июле выросло меньше прогноза  Вести Экономика

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