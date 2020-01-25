Промедление ВОЗ и «коронавирусная атака». О чем беспокоится весь мир

Практически все мировые новостные блоки на этой неделе начинали сообщения из Китая, где набирает силу неизвестный доселе коронавирус. Сводки меняются через каждые несколько часов. Редакция Liter.kz собрала воедино все, что известно на этот час.

Панические настроения по всему миру создает китайский коронавирус, по состоянию на 25 января унесший жизни 41 человека, в том числе одного врача.

Напомним, первые случаи вирусной пневмонии неизвестного происхождения были зафиксированы в китайском городе Ухани с 11-миллионнным населением в провинции Хубэй в конце декабря прошлого года. Китайским медикам лабораторным путем удалось установить, что заболевание, поражающее дыхательные пути человека, вызвано новым видом коронавируса, отличающегося высокой вирулентностью и заразностью. Менее чем за месяц количество заболевших вирусной пневмонией в Ухани возросло с 59 до 1287 человек по данным на 25 января.

Вирус стал очень быстро распространяться по Китаю. Если сначала все заболевшие были жителями провинции Хубэй, то теперь случаи заболевания фиксируют также в Пекине, южной провинции Гуандун, Шанхае, Гонконге и на Тайване. О пока единичных случаях вирусной пневмонией сообщают власти Японии, Южной Кореи, Таиланда, США, Сингапура, Вьетнама и Австралии, куда вирус попал через тех, кто приехал из Ухани. По крайней мере, как сообщают мировые информагентсва, все НЕ КИТАЙСКИЕ пациенты, заразившиеся новым видом коронавируса, недавно посещали Ухань. В США, например, его занес путешественник из Китая.

Учитывая высокую степень заразности китайского коронавируса, многие аэропорты мира ужесточают контроль за пассажирами, прибывающими рейсами из Поднебесной. Как сообщает британское ежедневное издание The Guardian, аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско уже приняли решение воспользоваться помощью медиков. Руководство аэровокзалов взяли в штат медперсонал, который будет проверять состояние здоровья прибывших пассажиров и выявлять граждан с симптомами, схожими на проявление коронавируса. По этой же схеме работают сейчас и все индийские аэропорты.

Однако Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости в объявлении режима ЧС, считая разговор о глобальном характере заболевания преждевременным.

Сегодня в Китае начинается масштабные празднования Нового года по лунному календарю. Точнее, должны были начаться. Новый вид короновируса, распространяющийся с невероятной скоростью, внес коррективы в эти планы. Так, власти Пекина отменили все новогодние гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах. Закрыт вход в «Запретный город» — дворцовый комплекс в центре Пекина, рядом с площадью Тяньаньмэнь.

Два города в провинции Хубэй, ставшей эпицентром нового вируса, закрыты на въезд и выезд, еще в нескольких городах введены ограничения работы общественного транспорта. Из города Ухань из-за карантина не могут выехать 98 казахстанских студентов. С ними поддерживают связь дипломаты. Как рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, «все учащиеся уведомлены о мерах предосторожности и правилах поведения в сложившейся эпидемиологической ситуации». Но это пока единственное, чем могут помочь казахстанцам, находящимся в китайском городе. Из аэропорта города Ухань никого не выпускают.

Но, несмотря на все принимаемые меры безопасности, призванные остановить распространение смертельно опасного короновируса, китайские чиновники здравоохранения опасаются новых случаев заражения и уже на всей территории Поднебесной. Дело в том, в связи с Лунным Новым годом в стране начинаются недельные каникулы, когда китайцы путешествуют внутри страны и за границу. Именно этот фактор, по мнению китайских экспертов, может сыграть злую шутку в попытках остановить дальнейшее заражение вирусной пневмонией, осложненной полиорганной недостаточностью. Тем временем во Всемирной Организации Здравоохранения считают, что «час икс», когда нужно объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба, еще не наступил.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес рассказал, что «чрезвычайный комитет из 16 независимых экспертов рассмотрел последние данные и вынес свои рекомендации. ВОЗ отслеживает «каждую минуту», но чрезвычайная ситуация пока только в Китае». На этом основании китайская вспышка неизвестного до сих пор короновируса не является «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Об этом заявил председатель группы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дидье Хуссен, отметив, что «такое назначение потребовало бы от стран активизации международного реагирования».

Но, похоже, «активизация международного реагирования» гораздо раньше произойдет за рамками компетенции Всемирной Организации Здравоохранения. Слишком крепко завязана мировая экономика с Китаем.

Сегодня в семи крупных городах в центре Китая на территории провинции Хубэй полностью закрыто на карантин транспортное сообщение. СМИ сообщают о 70 тысячах автомобилей, направляющихся из города Ухань в сторону Шанхая. В крупных магазинах скуплено до 25 процентов всех товарных запасов, что привело к завышению отпускных цен в некотрых торговых точках. Поднимаются вопросы о введении карантина в Пекине и Шанхае. На этом фоне экономисты прогнозируют снижение экономики Китая на 1,2 процентных пункта. А это уже, по мнению главного экономиста

S&P Global Ratings в Азиатско-Тихоокеанском регионе Шоуу Роуча, серьезный вызов для всей мировой экономики. Только в одном Казахстане 10-11 процентов экспорта приходится на Китай. Так, финансовый рынок как в самом Китае, так и на глобальном уровне уже начинает лихорадить. Растет курс доллару к юаню. Причем разу на 1,12 процентов. До сих пор такой уровень наблюдался лишь на фоне эскалации американо-китайских торговых споров. Упорно снижаются котировки нефти марки Brent c 65 до 62 долларов за баррель. При этом масштаб «нефте-котировочного кризиса» становится более понятен, если вспомнить ценовую устойчивость, которую демонстрировала нефть марки Brent после деэскалации отношений на Ближнем Востоке. Есть опасения, что минус 3 доллара – это еще не предел. Замедление экономической активности в Поднебесной может снизить спрос Китая на углеводородное сырье. В общем, пока эксперты ВОЗ сомневаются, придать или не придать китайскому новому короновирусу «международное значение», крупные финансовые рынки мира уже ощущают последствия неизвестной инфекции.

Кстати, еще на тему финансов. Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рекомендовал казахстанцам не заказывать продукты питания с интернет-магазина AliExpress, ссылаясь на то, что «условия их транспортировки и хранения никому не известны».

“Для размножения и жизнедеятельности коронавируса необходимо +37 градусов. Вирус сохраняется в организмах млекопитающих, в первую очередь в теплокровных. Вне этого вирус жить не может. Качество посылочных отправлений никакими регламентами посылки не проверяются. Поэтому рекомендовано не закупать продукты питания с AliExpress”, — мотивировал свой призыв Бекшин.

Кроме этого Казахстан принял решение временно закрыть границу с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. На таможенных постах усилен контроль. Ранее въехавшие в регион иностранцы прошли через тепловизоры. В приграничных Зайсанском и Урджарском районах Восточно-Казахстанской области проведен дополнительный инструктаж медработников. Эпидемиологи готовятся к противовирусным учениям. Только в минувшем месяце границу в обе стороны пересекли больше трех тысяч граждан Казахстана и Китая.





Источник