Пролонгация хлама: Что даст Украине модернизация старых МиГ-29

Вместо того, чтобы покупать новые боевые самолеты, Украине приходится модернизировать имеющиеся

Фото — ЕРА

В первый день августа украинское интернет-сообщество взбудоражила новость о том, что Вооруженные силы Украины усилились модернизированными самолетами-истребителями МиГ-29МУ1. На первый взгляд, весть и впрямь звучит и выглядит достаточно эффектно, даже несмотря на то, что переданы на вооружение были только два самолета.

«ДС» вслед за Depo.ua попыталась разобраться: что это за самолеты такие и откуда они взялись?

Вообще, как известно: истребитель МиГ-29 вместе с Су-27 являются основными боевыми самолетами Воздушных Сил Украины. Нареканий на их работу у украинских военных летчиков никогда не было, однако ресурс этих боевых машин также не безграничен. Тем более, что почти все они достались Украине в наследство от СССР.

Поэтому, еще в 2001-м году специалисты Национальной академии обороны Украины и Научного центра Военно-Воздушных Сил Украины предложили рассмотреть возможность модернизации имеющихся истребителей МиГ-29 и разработать программу их модернизации с учетом опыта применения боевой авиации в военных конфликтах 1990-х годов.

Уже тогда было понятно, что разработанные в брежневские времена и взятые на вооружение в далеком 1982-м году истребители МиГ-29 серьезно отставали в радиолокационном и навигационном аспектах. Именно их и должен был привести в соответствие с требованиями времени Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, заодно продлив срок эксплуатации этих самолетов.

В частности, модернизация самолетов МиГ-29 позволила продлить срок их службы до 35-40 лет с момента выпуска, а двигателей — до 20 лет, что обеспечило возможность эксплуатации модернизированных самолетов еще на 15-16 лет. Также была модернизирована радиолокационная станция (РЛС) в направлении увеличения дальности обнаружения и сопровождения цели за счет обновления элементной базы, а также интегрирована в бортовой радионавигационный комплекс система спутниковой навигации.

Первый модернизированный самолет МиГ-29МУ1 был передан на вооружение в ВСУ в декабре 2009-го года, а в сентябре 2012-го года было объявлено, что в составе украинских ВВС находится уже четыре МиГ-29МУ1.

При этом сама модификация МиГ-29МУ1 является промежуточным этапом модернизации МиГ-29 до перспективного варианта МиГ-29МУ2, которую ВВС на начало 2019-го года ожидают на испытания.

Фото — ЕРА

Из открытых источников известно, что до вчерашнего дня на вооружении ВВС ВСУ находились шесть истребителей МиГ-29МУ1. Вчера были добавлены еще два. Всего же, по состоянию на 2017-й год, Украина имела на вооружении 37 самолетов МиГ-29. То есть, «сырья» для модернизации — более чем достаточно.

Однако, здесь стоит задуматься над тем, есть ли смысл продолжать этим заниматься, особенно в контексте ускоренной интеграции Украины в НАТО, где на вооружении состоят преимущественно американские истребители F-15 и F-16. Так не стоит ли ВВС Украины уже сейчас начать переход на мировые стандарты?

Тем более, что американцы давно разработали для своих военных союзников схему, которая устраивает всех: США предоставляет кредиты на выгодных условиях или целевую финансовую помощь, при условии, что эти средства будут потрачены на закупку вооружения американского производства. В итоге промышленность США имеет постоянные заказы, а страны-партнеры получают высококачественное современное вооружение.

Недавно по этому пути пошла Словакия, приобретя 14 истребителей F-16 американского производства, чтобы заменить ими устаревшие российские МиГ-29.

«На основе тщательного анализа мы выбрали лучшее решение, потому что они (F-16) являются одними из главных современных машин с точки зрения цены, качества и возможностей, а также того, что мы можем позволить себе как страна», — объяснил такой шаг министр обороны Петер Гайдош.

Ранее аналогичный путь прошел Израиль, ВВС которого в свое время использовали советские МиГ-29, но потом полностью перешли на более эффективные F-15 и F-16, и сейчас имеют одну из самых грозных военных авиаций в мире.

Хотя далеко не все члены НАТО перешли на F-ки. В частности, Польша до сих пор имеет на вооружении 32 самолета МиГ-29. Да и та же Словакия, будучи членом НАТО, лишь на 14-м году своего членства решилась на такой шаг.

Ведь процесс перехода на новый тип самолетов достаточно длительный — Словакия подписала договор на поставку 14 истребителей F-16 в начале июля 2018-го года, а последний самолет из этой партии получит аж в 2023-м году. И здесь вступает в действие правило: «Раньше начнешь — раньше закончишь», которое почему-то игнорирует украинское военное руководство. Ведь у нас этот процесс еще даже не начат.

Более того, есть все основания думать, что Украина пошла другим путем: вместо закупки новых современных истребителей мы делаем ставку на модернизацию старых и почти изношенных самолетов из советского прошлого.

Вместе с тем очевидно, что делается это не от хорошей жизни, ведь не секрет, что, по сравнению с сухопутными силами и военно-морским флотом, боевая авиация пока что развивается по остаточному принципу. Поэтому, как бы нам всем не хотелось радикальных перемен к лучшему, Украина пока вынуждена для своих ВВС модернизировать имеющийся «металлолом», чтобы как-то дотянуть до лучших времен — когда сможет себе позволить покупать новые самолеты.





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