Прокуратура подает в суд на настоятеля Киево-Печерской лавры — Деловая столица

Бориспольская местная прокуратура подает в суд на настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла Лебедя

Прокуратура требует, чтобы суд признал недействительными договоры аренды земельных участков, которыми пользуется священнослужитель, передает «ДС» со ссылкой на «Главком».

Гражданское дело поступило в Бориспольский горрайонный суд 6 декабря. Его будет слушать судья Илона Муранова-Лессив.

Журналисты выяснили, что 9 февраля 2015 года на митрополита Павла зарегистрировали право аренды двух земельных участков в селе Воронков Бориспольского района на ул. Украинская, 127-В. Два земельных участка площадями 2,36 и 3,89 га с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства (для обслуживания имущественного комплекса) было передано в аренду на 49 лет. Регистрацию провели на основании договора аренды между священнослужителем и Воронковским сельским советом от 1 ноября 2014 года.

В прокуратуре отметили, что иск касается двух земельных участков, которые, по мнению правоохранителей, были незаконно выделены в аренду.

Специалист-землеустроитель Воронковского сельсовета Виталий Пасько подтвердил, что земельные участки с указанными площадями были выделены гражданину Петру Лебедю в аренду на 49 лет. Сейчас там расположены коровники подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что СБУ допросит наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в уголовном производстве относительно относительно планов России организовать провокации во время проведения Объединительного собора.

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