Прокопчук — наш. МИД заступился за брата генерала РФ, метящего в президенты Интерпола

Родственные связи не повлияли на работу постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и не вредят национальным интересам Украины

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Украины на обращение в связи с семейными связями постпреда Украины при ОБСЕ, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает», — отметили в МИД.

В министерстве утверждают, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины «не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, как и нанести ущерб национальным интересам Украины».

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«Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров», — заявили в пресс-службе МИД.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Игорь Васильевич Прокопчук, который уже более восьми лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола, генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчук.

Напомним, на выборах президента Интерпола, которые пройдут 21 ноября, может победить вице-президент ведомства, экс-глава российского отделения Интерпола Александр Прокопчук. Украина уже выступила против избрания Прокопчука главой Интерпола.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в свою очередь заявил, что избрание генерала РФ главой Интерпола «раздует проводимую Россией гибридную войну.

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