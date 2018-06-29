Проклятие гривны: курс доллара может упасть ниже 20 грн, но есть условия

Украинская гривна за время своего существования обесценилась в 14 раз. Если в 1996 году, когда она была введена в оборот, за один американский доллар давали 1,75 грн, то сейчас — более 26 грн, а к концу 2018 года курс может вплотную приблизиться к 30 грн/$1. «Апостроф» выяснил, почему так сильно обвалилась гривна и возможно ли укрепление национальной валюты до приемлемых уровней.

Украинская гривна со времени ее введения в оборот в 1996 году обесценилась в 14 раз — такую шокирующую цифру назвал на днях директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

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По его словам, в сравнении с 1996 годом покупательная способность банкноты в 1 грн сейчас составляет 7 коп., 2 грн – 14 коп., 5 грн – 36 коп., 10 грн – 71 коп.

Стоит напомнить, что в сентябре 1996 года, когда гривна была введена в оборот, заменив купоно-карбованец, курс американского доллара составлял 1,75 грн/$1. Сейчас за доллар дают более 26 грн, при этом в отдельные периоды 2015 года курс превышал 30 грн/$1.

Не по тому пути

Сам регулятор объясняет обвал покупательной способности гривны «кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции».

Однако, по мнению экспертов, опрошенных «Апострофом», причины обесценивания национальной валюты лежат в плоскости госуправления.

По словам исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, следует говорить о проблеме экономической политики государства в целом – «и фискальной, и монетарной, и политики, связанной с экономическим ростом».

Эксперт отметил, что с 1996 по 2016 год экономика, например, Польши удвоилась, а украинская экономика выросла всего на 20%. «Украина неинтересна. А когда нет интереса, то и валюта не заводится. Когда нет реформ, сохраняются вялые темпы экономического роста. Сырьевая экономика, как в случае с Украиной, практически всегда имеет торговый дефицит, а он является одним из стимулов того, что местная денежная единица должна девальвировать. Если страна живет огромный период времени не по средствам и накапливает долги, это тоже не добавляет стабильности денежной единице», — рассказал специалист изданию.

По словам финансового эксперта Алексея Куща, Украина на этапе своего становления столкнулась с проблемами, которые были присущи большинству постсоветских стран. «В Украине был хорошо проведен первый этап — в середине 1990-х годов была проведена шоковая терапия, погасили гиперинфляцию, ввели национальную валюту, которая была достаточно стабильной, а затем страна остановилась на пути проведения структурно-институциональных реформ», — сказал он «Апострофу».

В определенный момент Украина пошла не по тому пути экономического развития, убежден Кущ: «Был так называемый «польский» путь, основанный на дерегуляции, развитии малого и среднего бизнеса, приватизации промышленных объектов в пользу реальных инвесторов. А мы пошли по «российскому» пути – ваучерная приватизация, административное зажатие малого и среднего бизнеса, приватизация 90% промышленного потенциала в пользу пяти-шести промышленно-финансовых групп».

Проклятие сырьевой экономики

Все это, по словам Алексея Куща, привело к формированию в Украине неэффективной модели экономики, «нацеленной на простые сырьевые циклы».

«Такая квазисоциальная модель могла существовать только за счет печатного станка. То есть экономика не генерировала ту добавленную стоимость, которая могла бы обеспечивать социальные стандарты, которые власть «бросала» населению, чтобы покупать его лояльность в процессе первичного перераспределения капитала. Эта лояльность была куплена за счет непродуктивных методов формирования доходов бюджета. Все это привело к инфляции, при этом Национальный банк применял метод фиксированного курса гривны, что приводило к тому, что «инфляционная вода», которая постоянно выделялась для покрытия социальных статей, накапливалась как вода в водохранилище перед плотиной. В результате происходил перелив воды через плотину, а провокатором этих прорывов были внешние кризисы», — отметил эксперт.

В свою очередь, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что украинские власти последовательно проводили политику, направленную на девальвацию гривны.

«У нас после введения гривны в оборот пытались реализовывать стратегию — если это вообще можно назвать стратегией — постоянной девальвации с аргументацией, что это — в интересах наших экспортеров, мы ради экспортеров девальвируем гривну, а потом экспортеры будут вытягивать украинскую экономику. Теперь мы имеем результат: гривна девальвировала в 14 раз, а где наша экономика находится?» — сказал он в комментарии «Апострофу».

При этом важно понимать, как будет развиваться экономическая ситуация в стране дальше и есть ли способы остановить неуклонное падение курса гривны.

По словам Алексея Куща, сейчас ситуация несколько стабилизировалась, но «предпосылки для накапливания «инфляционной воды» остались». Экономист отметил, что политика регулятора, установившего плавающий курс гривны, позволяет «сбрасывать эту «инфляционную воду» из водохранилища, что и проявляется в колебаниях курса». «Но основной риск девальвации гривны остается, а потому любой ценовой шок на мировых рынках обязательно скажется на курсе национальной валюты», — добавил специалист.

Фото: НБУ

По мнению Андрея Новака, альтернативой украинскому девальвационному подходу является валютная политика Германии и ряда других стран, которые имеют или имели так называемые «твердые» валюты. «Одним из ключевых элементов «немецкого экономического чуда» после Второй мировой войны было то, что тогдашнее немецкое правительство при введении новой дойчмарки четко анонсировало, что Германия не будет ее девальвировать ради своих экспортеров, а будет обеспечивать ее стабильность и даже небольшое, но постоянное укрепление», — сказал экономист.

По его словам, в результате немецкие компании стали бороться за конкурентоспособность своей продукции на мировых рынках за счет снижения ее себестоимости и повышения качества. В итоге немецкая продукция имеет репутацию самой качественной в мире, констатировал Новак.

«Пока в Украине не изменится стратегия курсовой политики девальвации на стабильность, наш экспорт будет таким, как и сейчас – ресурсы и сырье, а экономика будет в таком же состоянии, в котором она находится сейчас. И каждые четыре-пять лет мы будем переживать очередной кризис, неважно, чем он будет вызван — энергетический, финансовый, продовольственный — мы будем продолжать жить по этому циклу от кризиса до кризиса», — отметил он.

Из области фантастики

Если валютная политика в Украине все же изменится, до какого уровня сможет тогда укрепиться национальная валюта?

Курс, который был в 1996 году, уже не вернуть никогда, уверены эксперты.

«Даже курс 8 грн/$1 нереален. Если бы была соответствующая стратегия на стабильность и укрепление гривны, спокойно ее можно было бы укрепить до уровня 25 грн/$1, а за пять-десять лет можно было бы укрепить гривну до курса 20 грн/$1», — считает Андрей Новак.

Алексей Кущ еще более оптимистичен. «Если сформировать пул в $30 млрд в год от прямых иностранных инвестиций, трансфертов трудовых мигрантов и профицита по финансовому счету, мы сможем сформировать очень мощный и устойчивый тренд на укрепление национальной валюты и выйти на тот естественный уровень девальвации, который должен был быть в 2014-2015 годах — примерно 12-14 грн/$1, потому что все, что было выше, произошло из-за некачественного государственного менеджмента и неэффективной политики Национального банка», — рассказал он. Но для этого, по словам эксперта, необходимо «провести институциональные реформы, осуществить демонополизацию экономики, раскрепостить малый и средний бизнес, сделать ставку на развитие внутреннего рынка, ослабить зависимость от сырьевых циклов, повысить инвестиционную привлекательность экономики». Однако это, добавил Кущ, возможно лишь «при реализации фантастического сценария, что в Украине появится правительство реформаторов, которое сможет реализовать экономический курс, который приведет к системным изменениям».

Как отметил Олег Устенко, «потенциально (в плане укрепления курса гривны) можно сделать все – главное, чтобы это не превратилось в экономическую фантазию»: «Должна заходить валюта в виде иностранных инвестиций, должен быть будоражащий интерес. Но я слабо представляю себе, что валюта будет заходить в таких объемах, что будет укрепление до старого уровня. Тут главное не потерять то, что есть».

Но речь идет не столько о повышении курса гривны, сколько о достижении его стабильности.

В качестве положительного примера Андрей Новак привел все ту же Польшу, в которой курс злотого уже длительное время остается стабильным по отношению к основным валютам мира.

«Есть, безусловно, определенные колебания, но в целом курс стабильный. И, соответственно, есть результат развития польской экономики, в том числе благодаря такой курсовой политике. Естественно, курсовая политика – не единственный элемент развития экономики, но он очень важен, потому что, если нет стабильности курса, бизнес не может прогнозировать свои бизнес-планы. За девальвацией, как цепная реакция, происходит инфляция, видим совершенно неадекватную кредитную ставку (на сегодня учетная ставка НБУ составляет 17% годовых, — «Апостроф»), по которой невозможно кредитоваться реальному сектору экономики», — резюмировал экономист.





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